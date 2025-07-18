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Στην πρόβα: «Ανδρομάχη» σε περιοδεία – Το δίκαιο του Ξένου
Magazino
18:45 - 18 Ιουλ 2025

Στην πρόβα: «Ανδρομάχη» σε περιοδεία – Το δίκαιο του Ξένου

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Η Μαρία Πρωτόπαππα σκηνοθετεί την, σπάνια παιζόμενη, τραγωδία του Ευριπίδη και μαζί με τη δημιουργική ομάδα της μιλούν για τη δύναμη της γυναικείας φύσης να αντιστέκεται στο πένθος του πολέμου, στα δεινά της ξενιτιάς, στην καταπίεση της εξουσίας.

Μόλις ο ήλιος γύρει από τους λόφους του Αλίμου, το τελευταίο βράδυ του πρόσφατου καύσωνα, η δημιουργική ομάδα της «Ανδρομάχης» βγαίνει από τις σχολικές εγκαταστάσεις του Saint Paul στο φως του δειλινού. Στην τρίτη της σκηνοθεσία σε έργο αρχαίου δράματος, αλλά στην πρώτη της εμφάνιση ως σκηνοθέτρια στην Επίδαυρο, η Μαρία Πρωτόπαππα καταπιάνεται με την, σπάνια παιζόμενη, «Ανδρομάχη»· σε μια προσπάθεια να τοποθετήσει ξανά την παραγκωνισμένη τραγωδία του Ευριπίδη στο επίκεντρο. Ο ανδρικός θίασος που την συνοδεύει σε αυτήν την περιπέτεια κάνει την πρόκληση ακόμα μεγαλύτερη.

Περισσότερα στο monopoli.gr

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