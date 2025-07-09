Επίδομα επιστροφής ενοικίου: Αλλαγές στη διαδικασία - Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Αλλαγές στη διαδικασία εφαρμογής της ρύθμισης για την επιστροφή ενοικίου, ώστε να μη χάσουν πολλοί και πολλές δικαιούχοι την εν λόγω ενίσχυση, προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε στη Βουλή, θα υπάρξει η δυνατότητα να μη βρεθούν εκτός περιμέτρου στήριξης όσοι και όσες δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στη φορολογική τους δήλωση. Ο κωδικός αυτός αφορά στον αριθμό του μισθωτηρίου συμβολαίου και ενεργοποιεί την επιδότηση ενοικίου.

Ετσι, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, απαντώντας σε ερωτήματα βουλευτών στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικός έλεγχος και σε περίπτωση που υπάρχει ηλεκτρονικό μισθωτήριο θα διασταυρωθούν τα ΑΦΜ για να ανοίξει ο δρόμος στην καταβολή της ενίσχυσης. Ουσιαστικά η διασταύρωση των στοιχείων θα επιτρέψει τη διακρίβωση των περιπτώσεων με δηλωμένο ηλεκτρονικό μισθωτήριο ακόμη και χωρίς τον σχετικό κωδικό. Να σημειωθεί ότι η ύπαρξη ηλεκτρονικού μισθωτηρίου είναι απαραίτητη για την εκταμίευση του επιδόματος.

Όπως, μάλιστα, διευκρίνισε, ο κ. Πετραλιάς, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι δυνατός ο καθορισμός εξαιρέσεων από τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η υποβολή δήλωσης μίσθωσης ακινήτου.

Ωστόσο, για απόλυτη διασφάλιση, ο υφυπουργός συνιστά τη συμπλήρωση του κωδικού 081, καθώς, όπως είπε, «υπάρχει κίνδυνος από τον διασταυρωτικό έλεγχο να μην μπορέσει η ΑΑΔΕ να ταυτοποιήσει μία προς μία όλες τις περιπτώσεις».

Ωστόσο, με βάση όσα αναφέρουν λογιστές, η συμπλήρωση του συγκεκριμένου κωδικού δεν είναι υποχρεωτική κατά την υποβολή της δήλωσης, με αποτέλεσμα εκατομμύρια δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί να μην τον περιλαμβάνουν. Μέχρι στιγμής, έξι στους δέκα ενοικιαστές έχουν συμπληρώσει τον κωδικό.

Οι διορθώσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ήδη υποβάλλει τη δήλωσή τους και δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 μπορούν ακόμη να να διορθώσουν το λάθος χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα. Συγκεκριμένα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025 μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση και, αν δεν το κάνουν έως τότε, έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Η επιστροφή του ενοικίου που φτάνει έως και τα 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με επιπλέον 50 ευρώ ανά προστατευόμενο μέλος και έως 800 ευρώ ανά φοιτητή, θα υπολογιστεί αυτόματα και θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου, με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πλαίσιο για την απόδοση του επιδόματος επιστροφής ενοικίου δικαιούχοι είναι όσοι και όσες πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Έτσι για άγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, για έγγαμους τις 28.000 ευρώ με προσαύξηση ανά τέκνο, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ξεκινά από τις 31.000 ευρώ.

Για φοιτητές αρκεί μόνο το εισοδηματικό κριτήριο, εφόσον το μίσθωμα δηλώνεται από τον ίδιο τον φοιτητή.

Το ποσό της ενίσχυσης αντιστοιχεί σε ένα δωδέκατο του συνολικού μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος.

Να σημειωθεί ότι η υποβολή ψευδών στοιχείων, είτε για την κύρια κατοικία είτε για φοιτητική στέγη, συνεπάγεται επιστροφή ολόκληρου του ποσού της επιδότησης, εντόκως με επιτόκιο 8,76%, καθώς και αποκλεισμό από το πρόγραμμα για τρία έτη.