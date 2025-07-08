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Η Τετάρτη 9/7 ίσως γίνει η συντομότερη ημέρα στην ιστορία
Περιβάλλον
22:55 - 08 Ιουλ 2025

Η Τετάρτη 9/7 ίσως γίνει η συντομότερη ημέρα στην ιστορία

Reporter.gr Newsroom
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Η Γη περιστρέφεται ολοένα και πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να «συμπιέζεται» η διάρκεια μιας πλήρους ημέρας, φαινόμενο που αν και αόρατο στην καθημερινότητά μας, προκαλεί ανησυχία στους επιστήμονες και τεχνικά προβλήματα στα παγκόσμια συστήματα συγχρονισμού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025 ενδέχεται να καταγραφεί ως η συντομότερη ημέρα στην ιστορία, καθώς εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου 1,5 χιλιοστά του δευτερολέπτου λιγότερο από το κανονικό 24ωρο.

Η πιο σύντομη μέρα μέχρι σήμερα ήταν στις 5 Ιουλίου 2024, όταν η διάρκεια της περιστροφής της Γης ήταν 1,66 χιλιοστά του δευτερολέπτου μικρότερη από τις συνηθισμένες 86.400 δευτερόλεπτα μιας ημέρας.

Η φετινή θερινή περίοδος φαίνεται πως συνεχίζει την ίδια πορεία, με τρεις ημέρες – 9 Ιουλίου, 22 Ιουλίου και 5 Αυγούστου – να υπολογίζεται ότι θα είναι κατά 1,3 έως 1,51 χιλιοστά του δευτερολέπτου μικρότερες από το κανονικό.

Η περιστροφή της Γης δεν είναι σταθερή. Επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως: οι παλιρροϊκές δυνάμεις της Σελήνης, οι γεωλογικές διεργασίες, οι καιρικές συνθήκες στην στρατόσφαιρα και οι μετακινήσεις μαζών στο εσωτερικό του πλανήτη.

Αν και οι διαφορές είναι ανεπαίσθητες για τον άνθρωπο, η απόλυτη ακρίβεια των ατομικών ρολογιών που χρησιμοποιούνται για τον συγχρονισμό των δορυφόρων, του GPS και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κάνει αυτές τις μικροαποκλίσεις ιδιαίτερα σημαντικές.

Σε ακραίες περιπτώσεις, η συνέχιση της επιτάχυνσης ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάγκη εισαγωγής ενός "αρνητικού δευτερολέπτου" – δηλαδή να αφαιρεθεί ένα δευτερόλεπτο από τον παγκόσμιο συντονισμένο χρόνο (UTC). Κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία, σε αντίθεση με την προσθήκη δευτερολέπτου ("leap second"), που έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν για την ευθυγράμμιση με την ακριβή ηλιακή ώρα.

Ακόμη και μικρές αποκλίσεις, αν δεν διορθωθούν εγκαίρως, μπορούν να διαταράξουν συστήματα πλοήγησης, να επηρεάσουν χρηματοπιστωτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας και να δημιουργήσουν σφάλματα σε λειτουργικά συστήματα και ημερολογιακά λογισμικά.

Γι' αυτό και η μέτρηση του χρόνου με ακρίβεια νανοδευτερολέπτου μέσω ατομικών ρολογιών θεωρείται κρίσιμη για τον σύγχρονο κόσμο.

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