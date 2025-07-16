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Παράταση έως την 21η Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων Airbnb
Ακίνητα
10:11 - 16 Ιουλ 2025

Παράταση έως την 21η Ιουλίου για την υποβολή δηλώσεων Airbnb

Reporter.gr Newsroom
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Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/23-11-2017 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» (Β’ 4232), ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της απόφασης είναι η παράταση της προθεσμίας υποβολής των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» που προβλέπονται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β΄4232) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Περιεχόμενο της απόφασης είναι η παράταση, μέχρι και την 21η Ιουλίου 2025, της προθεσμίας για υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για ακίνητα που έλαβαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) μετά την 1.1.2025 και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των διατάξεων της παρ.2Α του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 περί εγγραφής για πρώτη φορά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η απόφαση αφορά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες που έλαβαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων (ΑΜΑ) μετά την 1.1.2025 και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς των διατάξεων της παρ.2Α του άρθρου 111 του ν. 4446/2016 περί εγγραφής για πρώτη φορά στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

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