ΧΑ: Νέα δυναμική, με πληθώρα τίτλων σε επιχειρηματική ευφορία

Δύο τα σημαντικότερα στοιχεία που κρατάμε από την χθεσινή συνεδρίαση, το πρώτο έχει να κάνει με τον πολύ υψηλό τζίρο στα 262 εκ. που δείχνει να καθιερώνεται το τελευταίο δεκαήμερο και το δεύτερο το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο +14% (από +18% τον Ιούνιο) με τον FTSEM (χθες +1,42%) να δείχνει μια νέα δυναμική με πληθώρα τίτλων σε επιχειρηματική ευφορία.

Ενδεικτικά, ο ΑΒΑΞ παρουσίασε νέο πλάνο πενταετίας με προσδοκόμενο ebitda το 2029 στα 150 εκατ. ευρώ, η ΙΝΛΟΤ (και ως προέκταση η ΙΝΤΚΑ) παρουσιάζεται – εν μέσω της μεγάλης εξαγοράς της Bally’s – ως νικητής της σημαντικής λοταρίας του Μέριλαντ αξίας $260 εκ., η ΚΡΙ με το επενδυτικό σχέδιο 52,2 εκ. ‘Greek Yogurt Dynamo’ μπαίνει στα στρατηγικά έργα , η ΕΧΑΕ με βάση την πρόταση εξαγοράς από το Euronext έχει ήδη υπερκαλύψει την αρχική προσφορά των 6,9 ευρώ, ενώ αρκετές ακόμα (ΦΡΛΚ, ΚΟΥΕΣ, ΠΛΑΘ, ΑΔΜΗΕ) έχουν τα δικά τους μοναδικά stories που κατά περίπτωση αναδεικνύονται και επιβραβεύονται από τους επενδυτές.

Αλλά και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση παρατηρείται κινητικότητα με την ΑΕΜ να ανακοινώνει την εξαγορά δύο ειδησεογραφικών site (Newsit & Tlife) για συνολικό ποσό 28,5 εκ. με χρήση από τα αντληθέντα κεφάλαια εισαγωγής.

Το ΓΛΚ σε έκθεσή του για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού σημειώνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα (4,66 δις στο εξάμηνο) παραμένει πολύ πάνω του στόχου (2,2 δις) , ενώ και τα στοιχεία που προέρχονται από την επιβατική κίνηση των 39 αεροδρομίων (Fraport 14 + YΠΑ 24 + ΔΑΑ) δείχνουν ότι διανύουμε άλλη μια εξαιρετική – τουλάχιστον στην βάση της επιβατικής κίνησης – τουριστική χρονιά με την αύξηση στο +5,2% σε σχέση με το 2024 με συνολικά 32,2 εκ. επιβάτες.

Όλα τα παραπάνω – για την ώρα – δείχνουν ικανά να συντηρήσουν το θετικό κλίμα που επικρατεί στο ΧΑ με τις όποιες διορθώσεις να έχουν είτε ενδοσυνεδριακό είτε παροδικό χαρακτήρα και τον στόχο των 1975 μονάδων να μοιάζει δυσκολοκατάβλητος παρά την εγγύτητά του (μόλις 0,75% απόσταση από τα τρέχοντα επίπεδα).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης