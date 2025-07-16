ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποχώρησαν οι ασιατικές αγορές στον απόηχο της ανακοίνωσης Τραμπ για γενικό δασμό 19% στις εισαγωγές από Ινδονησία
Χρηματιστήρια
10:00 - 16 Ιουλ 2025

Υποχώρησαν οι ασιατικές αγορές στον απόηχο της ανακοίνωσης Τραμπ για γενικό δασμό 19% στις εισαγωγές από Ινδονησία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τετάρτη (16/7) μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (15/7) ότι κατέληξε σε προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία, η οποία περιλαμβάνει πρόβλεψη για δασμό 19% στις εξαγωγές της χώρας προς τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο CSI 300 της Κίνας κινήθηκε ελαφρώς καθοδικά κατά 0,01% στις 3.504,55 μονάδες και ο SZSE Component κατέγραψε απώλειες 0,22% στις 10.720,57 μονάδες.

Ο Nikkei 25 της Ιαπωνίας έκλεισε με ήπιες απώλειες 0,07%, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,79% στις 8.561,80, ο Kopsi της Ν. Κορέας έχασε 0,90% στις 3.186,38 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,11% στις 24.617 μονάδες.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Prabowo Subianto δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση του τελευταίου για μια εμπορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει δασμούς 19% στις εξαγωγές της ασιατικής χώρας προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Prabowo δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας ή το ποσοστό του δασμού.

«Μαζί, συμφωνήσαμε και καταλήξαμε στο να οδηγήσουμε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ινδονησίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια νέα εποχή αμοιβαίου οφέλους μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας», έγραψε ο Πραμπόβο σε ανάρτησή του στο Instagram τις απογευματινές ώρες της Ασίας (νωρίς το πρωί της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

«Ο πρόεδρος Τραμπ απευθύνει τους θερμούς του χαιρετισμούς στον λαό της Ινδονησίας», πρόσθεσε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορικό deal των ΗΠΑ με Ινδονησία – Στο 19% ο δασμολογικός συντελεστής
Ειδήσεις

Τραμπ: Ανακοίνωσε εμπορικό deal των ΗΠΑ με Ινδονησία – Στο 19% ο δασμολογικός συντελεστής

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι… παντού στο Όσλο - Δείτε τι έχει κάνει διαφορετικά η Νορβηγία
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είναι… παντού στο Όσλο - Δείτε τι έχει κάνει διαφορετικά η Νορβηγία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ
Χρηματιστήρια

Ασία: Η Κίνα στηρίζει τις αγορές, πιέσεις σε Ιαπωνία και Χονγκ Κονγκ

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi
Χρηματιστήρια

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%
Χρηματιστήρια

Ασία: Απωλειών συνέχεια για τον Kospi με νέα «βουτιά» 8%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Πώς επηρεάζονται τα ελληνικά συμφέροντα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Πολιτική
07/08/2026 - 15:28

Άρειος Πάγος: Στο «ψυγείο» παραμένουν οι υποκλοπές – Απέρριψε τα αιτήματα των Σαμαρά, Σπίρτζη, Κουκάκη

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 15:16

Alpha Bank: Στα €654,3 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο μετά την ακύρωση ίδιων μετοχών

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:05

Αμυντική συμφωνία Τουρκίας, Σ. Αραβίας, Πακιστάν: «Επίθεση σε έναν, θεωρείται επίθεση σε όλους»

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 14:58

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Οικονομία
07/08/2026 - 14:50

Eurobank για ελληνική οικονομία: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή αβεβαιότητας

Ειδήσεις
07/08/2026 - 14:45

Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

Οικονομία
07/08/2026 - 14:32

ΟΟΣΑ: Βουτιά 3,6% στο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα

Νομίσματα
07/08/2026 - 14:26

Ήπια κέρδη στο Bitcoin παρά το ριφιφί εκατομμυρίων σε σύστημα αποθήκευσης

Ειδήσεις
07/08/2026 - 13:59

Γαλλία: «Δεν θα ανεχθούμε καμιά απόπειρα ξένης ανάμιξης» στις προεδρικές εκλογές

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 13:46

Κρι-Κρι: Μέρισμα €14,9 εκατ. – Στα €0,451 ευρώ ανά μετοχή η μικτή διανομή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ