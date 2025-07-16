Υποχώρησαν οι ασιατικές αγορές στον απόηχο της ανακοίνωσης Τραμπ για γενικό δασμό 19% στις εισαγωγές από Ινδονησία

Οι αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν την Τετάρτη (16/7) μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη (15/7) ότι κατέληξε σε προκαταρκτική εμπορική συμφωνία με την Ινδονησία, η οποία περιλαμβάνει πρόβλεψη για δασμό 19% στις εξαγωγές της χώρας προς τις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο CSI 300 της Κίνας κινήθηκε ελαφρώς καθοδικά κατά 0,01% στις 3.504,55 μονάδες και ο SZSE Component κατέγραψε απώλειες 0,22% στις 10.720,57 μονάδες.

Ο Nikkei 25 της Ιαπωνίας έκλεισε με ήπιες απώλειες 0,07%, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,79% στις 8.561,80, ο Kopsi της Ν. Κορέας έχασε 0,90% στις 3.186,38 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 0,11% στις 24.617 μονάδες.

Στα αξιόλογα της συνεδρίασης, ο πρόεδρος της Ινδονησίας Prabowo Subianto δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανακοίνωση του τελευταίου για μια εμπορική συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει δασμούς 19% στις εξαγωγές της ασιατικής χώρας προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Prabowo δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες της εμπορικής συμφωνίας ή το ποσοστό του δασμού.

«Μαζί, συμφωνήσαμε και καταλήξαμε στο να οδηγήσουμε τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ινδονησίας και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια νέα εποχή αμοιβαίου οφέλους μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών μας», έγραψε ο Πραμπόβο σε ανάρτησή του στο Instagram τις απογευματινές ώρες της Ασίας (νωρίς το πρωί της Τετάρτης ώρα Ελλάδας).

«Ο πρόεδρος Τραμπ απευθύνει τους θερμούς του χαιρετισμούς στον λαό της Ινδονησίας», πρόσθεσε.