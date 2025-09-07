ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΜΙΔΑ: Φοροαπαλλαγή τριετίας για κάθε κλειστό ακίνητο που θα διατεθεί προς μακροχρόνια μίσθωση
Ακίνητα
10:18 - 07 Σεπ 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Φοροαπαλλαγή τριετίας για κάθε κλειστό ακίνητο που θα διατεθεί προς μακροχρόνια μίσθωση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΠΟΜΙΔΑ σχολίασε την Κυριακή (7/9) τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μία μέρα νωρίτερα από το βήμα της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας τις θετικές προβλέψεις για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές και αναμένοντας εξειδίκευση που θα ενισχύσει την προσφορά κατοικιών στην αγορά.

Αναλυτικότερα:

«Θετικό είναι για την ΠΟΜΙΔΑ το αποτύπωμα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορούν τα ακίνητα και τους ιδιοκτήτες τους, όπως:

Η μείωση του συντελεστή του μεσαίου κλιμακίου της φορολογίας ενοικίων, εκεί δηλαδή ακριβώς που «πονάει» η πολύπαθη «μεσαία τάξη», με προοπτική για μεγαλύτερη μείωση αν περιοριστεί η υποδήλωση των μισθωμάτων από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Η έμμεση προαναγγελία παράτασης της τριετούς φοροαπαλλαγής για τις κενές κατοικίες, που λήγει την 31.12.2025, η οποία αν συνοδευτεί και με την αναγκαία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της και τη διόρθωση των σημερινών αστοχιών της, αλλά και την καθιέρωση του «πιστοποιητικού φερεγγυότητας» των υποψήφιων ενοικιαστών, θα επαναφέρει δεκάδες χιλιάδες σπίτια στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Η μείωση του «τεκμηρίου» κατοικίας για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κατά 30% και

Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ της πρώτης κατοικίας στα μικρά χωριά της χώρας.

Θα περιμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων αυτών από τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, με την ελπίδα ότι θα ληφθούν υπόψη οι προτάσεις μας για το πως η τριετής φοροαπαλλαγή θα φέρει στην μακροχρόνια μίσθωση κάθε σπίτι που σήμερα είναι εκτός αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ώστε η αύξηση της προσφοράς κατοικιών να φέρει γρήγορα την ισορροπία στον τομέα των ενοικίων».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα αντιπολιτευτικά «πυρά» για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Έντονη κριτική για το μείγμα των παρεμβάσεων
Πολιτική

Τα αντιπολιτευτικά «πυρά» για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Έντονη κριτική για το μείγμα των παρεμβάσεων

ΔΕΘ 2025: Ο «χάρτης» των εξαγγελιών Μητσοτάκη και το κάλεσμα για συναίνεση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις
Οικονομία

ΔΕΘ 2025: Ο «χάρτης» των εξαγγελιών Μητσοτάκη και το κάλεσμα για συναίνεση σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ
Ακίνητα

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια;
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου
Ειδήσεις

Οριστική λήξη της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων στις 30 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 10:53

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 10:43

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/06/2026 - 10:39

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Magazino
25/06/2026 - 10:35

Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Magazino
25/06/2026 - 10:33

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Ειδήσεις
25/06/2026 - 10:19

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 10:15

Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα - Live εικόνα

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ