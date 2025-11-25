ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ε9: Οι προθεσμίες και τα σημεία - κλειδιά για τις καταγραφές αλλαγών στην ακίνητη περιουσία
Ακίνητα
10:18 - 25 Νοε 2025

Ε9: Οι προθεσμίες και τα σημεία - κλειδιά για τις καταγραφές αλλαγών στην ακίνητη περιουσία

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αντίστροφα μετρά  ο χρόνος για τις επικαιροποιήσεις του Ε9 που αφορούν όσους  φορολογούμενους είχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2025. Η σχετική προθεσμία ισχύει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 και μέχρι τότε θα πρέπει να περάσουν τις αλλαγές στην εικόνα του Ε9, πριν εκδοθεί ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, νέα δήλωση Ε9 οφείλουν να υποβάλουν όσοι κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς αγόρασαν, πούλησαν ή απέκτησαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο, καθώς και όσοι έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους και θέλουν να τα διορθώσουν, μειώνοντας τον λογαριασμό έτσι στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, το οποίο θα αποσταλεί τον Μάρτιο του 2026 σε 7,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Από την υποχρέωση υποβολής Ε9 εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση και υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις (φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής) μέσω της πλατφόρμας myProperty, καθώς αυτές συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:

1. Όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα.

2. Όσοι απέκτησαν με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

3. Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2025.

4. Όσοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2025 οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κ.λπ.

Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που συχνά «φουσκώνουν» το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια μπορούν να τα διορθώσουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Οι κινήσεις για διορθώσεις

Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα του Περιουσιολογίου:

1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9

2. Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης

3. Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

4. Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

5. Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου.

6. Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

7. Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος.

8. Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

9. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

10. Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: «Φρένο» στην αναθεώρηση έως το 2027
Ακίνητα

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: «Φρένο» στην αναθεώρηση έως το 2027

Κεραμέως: Σοκαριστική η ελαφρότητα του Τσίπρα στη διήγηση των γεγονότων του 2015
Πολιτική

Κεραμέως: Σοκαριστική η ελαφρότητα του Τσίπρα στη διήγηση των γεγονότων του 2015

Τσίπρας: Ευχαριστεί τον Άδωνι για την προώθηση της «Ιθάκης» - «Το λιγουρεύεσαι;»
Πολιτική

Τσίπρας: Ευχαριστεί τον Άδωνι για την προώθηση της «Ιθάκης» - «Το λιγουρεύεσαι;»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών
Ακίνητα

Έρευνα REMAX Ελλάς: Tο 75,6% των οικιστικών ακινήτων που πωλήθηκαν το 2025 ήταν ηλικίας +20 ετών

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις
Ακίνητα

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

myPROPERTY: Ηλεκτρονικές διαδικασίες για μεταβιβάσεις ακινήτων και εκτός αντικειμενικών αξιών
Ακίνητα

myPROPERTY: Ηλεκτρονικές διαδικασίες για μεταβιβάσεις ακινήτων και εκτός αντικειμενικών αξιών

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει
Ακίνητα

«Ανακαινίζω 2026»: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για κατοικίες – Ποιους αφορά και τι προβλέπει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
06/06/2026 - 22:00

Αρτηριακή πίεση στην εγκυμοσύνη: Πώς επηρεάζει την καρδιά του παιδιού

Πολιτική
06/06/2026 - 21:37

Βολές Κασσελάκη: Είμαι ο τελευταίος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με αυτόνομα ψηφοδέλτια

Πολιτική
06/06/2026 - 21:14

ΣΥΡΙΖΑ: Υπερψηφίστηκε η γραμμή συμπόρευσης με το εγχείρημα Τσίπρα – H επόμενη μέρα

Πολιτική
06/06/2026 - 20:14

Δούρου προς Φάμελλο: Να αποδείξεις ότι δεν σχεδιάζεις αυτοδιάλυση του κόμματος

Ειδήσεις
06/06/2026 - 20:00

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:42

Νέο πλήγμα με drones στην Αγία Πετρούπολη, ενώ ο Ζελένσκι ζητά εκεχειρία

Εμπορεύματα
06/06/2026 - 19:25

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Ειδήσεις
06/06/2026 - 19:12

Ιράν: Ο Τραμπ υπόσχεται «πολύ καλύτερη» συμφωνία από εκείνη του Ομπάμα

Ειδήσεις
06/06/2026 - 18:37

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος δράστης

Magazino
06/06/2026 - 18:16

Όταν η εκδίκηση γίνεται τέχνη: Έκανε τατουάζ τα ονόματα των μητέρων των 14 πρώην της

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:30

Πολεοδομικό παρακράτος: Συλλήψεις στελεχών για δωροδοκίες και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων

Ειδήσεις
06/06/2026 - 17:08

Πώς έχασε η Γερμανία τη μάχη για το Συμβούλιο Ασφαλείας

Πολιτική
06/06/2026 - 15:41

Πολάκης: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι

Οικονομία
06/06/2026 - 15:00

Η ΕΤΑΔ υπογράφει τη μακροχρόνια μίσθωση του «Ξενία Καρτερού»

Ειδήσεις
06/06/2026 - 14:44

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικά ραντάρ – Πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ανεμοδείκτης
06/06/2026 - 14:19

Τελικά χωρά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα;

Νομίσματα
06/06/2026 - 14:00

Bitcoin: Η αγορά αναζητά κατεύθυνση μετά το «κραχ» στα $59.000

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 13:27

Έξι κινήσεις για να παραμείνει η φέτα εξαγωγική «ναυαρχίδα» του €1 δισ. – Το μήνυμα Σαράντη

Ειδήσεις
06/06/2026 - 13:08

Πούτιν: Πολεμική αδιαλλαξία παρά τα σημάδια κόπωσης της ρωσικής οικονομίας

Πολιτική
06/06/2026 - 12:53

Φάμελλος: Κανένα περιθώριο για plan B – Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία Τσίπρα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/06/2026 - 12:36

Trikalinos: Πώς «κατέκτησε» το αυγοτάραχο από το Αιτωλικό περισσότερες από 40 χώρες

Επιχειρήσεις
06/06/2026 - 12:25

Barilla: Επενδύει σε αναγεννητική γεωργία και καθαρή ενέργεια – Το πλάνο έως το 2030

Οικονομία
06/06/2026 - 12:09

Στα €1.600 το ακατάσχετο όριο – Ποιοι οφειλέτες κερδίζουν

Ναυτιλία
06/06/2026 - 11:46

Ιδρ. Ευγενίδου - Ποσειδώνια 2026: Συνεργασία με το World Maritime University του IMO - Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων της νέα γενιάς ναυτικών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
06/06/2026 - 11:42

ΠΟΞ: Άμεσα μέτρα για τις πολύωρες ουρές στα σύνορα – «Όνειδος για τη χώρα η ταλαιπωρία των τουριστών»

Πολιτική
06/06/2026 - 11:28

Οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τη μετακίνηση Κυρανάκη – Πότε έρχονται οι ανακοινώσεις

Πολιτική
06/06/2026 - 11:16

Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται σε Ψηφιακό Λιμένα και Εκπαιδευτικό Κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Τεχνολογία
06/06/2026 - 10:43

Anthropic: «Φρένο» στην κούρσα της AI πριν ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο

Πολιτική
06/06/2026 - 10:36

Ώρα μηδέν για τον ΣΥΡΙΖΑ – Η κρίσιμη μάχη της Κεντρικής Επιτροπής

Πολιτική
06/06/2026 - 10:10

Λευκάδα: Το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για το drone και εκφράζοντας τη λύπη του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ