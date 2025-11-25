Ε9: Οι προθεσμίες και τα σημεία - κλειδιά για τις καταγραφές αλλαγών στην ακίνητη περιουσία

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επικαιροποιήσεις του Ε9 που αφορούν όσους φορολογούμενους είχαν αλλαγές στην ακίνητη περιουσία τους μέσα στο 2025. Η σχετική προθεσμία ισχύει έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 και μέχρι τότε θα πρέπει να περάσουν τις αλλαγές στην εικόνα του Ε9, πριν εκδοθεί ο νέος λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, νέα δήλωση Ε9 οφείλουν να υποβάλουν όσοι κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς αγόρασαν, πούλησαν ή απέκτησαν με γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά κάποιο ακίνητο, καθώς και όσοι έχουν εντοπίσει λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους και θέλουν να τα διορθώσουν, μειώνοντας τον λογαριασμό έτσι στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, το οποίο θα αποσταλεί τον Μάρτιο του 2026 σε 7,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.

Από την υποχρέωση υποβολής Ε9 εξαιρούνται οι φορολογούμενοι που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση και υπέβαλαν τις σχετικές δηλώσεις (φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής) μέσω της πλατφόρμας myProperty, καθώς αυτές συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

Αναλυτικότερα, Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026:

1. Όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν με δωρεά ή γονική παροχή ένα ή περισσότερα ακίνητα.

2. Όσοι απέκτησαν με αγορά, δωρεά ή γονική παροχή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα.

3. Όσοι κληρονόμησαν ακίνητα κατά τη διάρκεια του 2025.

4. Όσοι είχαν κατά τη διάρκεια του 2025 οποιανδήποτε άλλη μεταβολή στην ακίνητη περιουσία τους όπως μετατροπή ημιυπαίθριων χώρων σε χώρους κύριας χρήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου κτίσματος που δεν είχε δηλωθεί προηγουμένως, αποπεράτωση ημιτελούς κτίσματος, η κατεδάφιση κτίσματος, η προσθήκη νέου ορόφου σε ήδη υφιστάμενο οίκημα κ.λπ.

Επίσης, τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 θα πρέπει να υποβάλουν οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα διαπιστώσουν λάθη, κενά και παραλείψεις σε κωδικούς του Ε9 που συχνά «φουσκώνουν» το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ όπως όροφος, παλαιότητα, εμπράγματα δικαιώματα, ποσοστά συνιδιοκτησίας, κενά ακίνητα και κτίσματα σε αγροτεμάχια μπορούν να τα διορθώσουν με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Οι κινήσεις για διορθώσεις

Μετά την εισαγωγή στην πλατφόρμα του Περιουσιολογίου:

1. Επιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9

2. Επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης

3. Μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

4. Εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)

5. Κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου.

6. Εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

7. Συμπληρώστε τον αριθμό παροχής ρεύματος.

8. Για εισαγωγή/μεταβολή/διαγραφή ακινήτου συμπληρώστε τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει κ.λπ.

9. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

10. Ελέγξτε πώς έχει διαμορφωθεί η περιουσιακή κατάστασης και επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9.