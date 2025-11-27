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ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα δίμηνης παράτασης της προθεσμίας απογραφής των ασανσέρ
Ακίνητα
08:21 - 27 Νοε 2025

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα δίμηνης παράτασης της προθεσμίας απογραφής των ασανσέρ

Reporter.gr Newsroom
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Δίμηνη παράταση της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας που λήγει στις 30.11.2025, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, ώστε να δοθεί χρόνος στους ιδιοκτήτες κτιρίων, στους διαχειριστές πολυκατοικιών, αλλά κυρίως στις επιχειρήσεις των συντηρητών ανελκυστήρων, να ολοκληρώσουν την απογραφή τους στην πλατφόρμα του Μητρώου Ανελκυστήρων, χαρακτηρίζοντας την απογραφή ως "εθνικό στοίχημα". που πρέπει να κερδηθεί με τη συμμετοχή όλων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

ΚΟΙΝ: Τον Υφυπουργό Βιομηχανίας κ. Λάζαρο Τσαβδαρίδη

Το Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Λευτέρη Κρητικό

Ενταύθα Αθήνα, 27.11.2025

ΘΕΜΑ: Αίτημα δίμηνης παράτασης της προθεσμίας απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Ως γνωστόν την ερχόμενη Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2025, λήγει η προθεσμία απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Ανελκυστήρων, στη διεύθυνση elevator.mindev.gov.gr/ .

Η μέχρι τα μέσα του τρέχοντος μήνα υποβολή δηλώσεων δεν υπήρξε η αναμενόμενη, τόσο διότι σε πολλούς διαχειριστές ή συνιδιοκτήτες πολυκατοικιών υπήρχε η εντύπωση ότι η δήλωση των ανελκυστήρων στο TAXISNET με τους δικούς τους κωδικούς θα τους ενέπλεκε σε πρόσθετες υποχρεώσεις, όσο και ότι πολλοί συντηρητές και εγκαταστάτες είχαν την εντύπωση ότι για να δηλώσουν εκείνοι τους ανελκυστήρες που συντηρούν, χρειάζεται έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών τους.

Επειδή στην κοινή σύσκεψη που συγκαλέσατε την 19.11.2025 υπό την προεδρία σας ξεκαθαρίστηκε ότι οι διαχειριστές ή και συνιδιοκτήτες διαμερισμάτων κλπ. που δηλώνουν τους κοινόχρηστους ανελκυστήρες πολυκατοικιών με τους κωδικούς τους, δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε πρόσθετη υποχρέωση (αντίθετα, πρόστιμο θα επιβληθεί αργά ή γρήγορα σε εκείνους που δεν θα δηλώσουν τους ανελκυστήρες των κτιρίων τους). Επίσης και ότι οι επιχειρήσεις συντήρησης και εγκατάστασης ανελκυστήρων δεν χρειάζονται καμιά συναίνεση των ιδιοκτητών για τη δήλωση των ανελκυστήρων που συντηρούν, διότι η απογραφή αποτελεί νόμιμη υποχρέωση με σοβαρές συνέπειες και για τις δύο πλευρές, γι’ αυτό άλλωστε καλέσατε και τις επιχειρήσεις συντήρησης να δραστηριοποιηθούν άμεσα προς την κατεύθυνση αυτή, δηλώνοντας τους ανελκυστήρες των πελατών τους, χωρίς μάλιστα κόστος για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές των κτιρίων.

Επειδή μετά τις δημόσιες αυτές διευκρινίσεις εκ μέρους του Υπουργείου σας, υπήρξε σημαντική αύξηση του ρυθμού υποβολής δηλώσεων, πλην όμως ο απομένων χρόνος δεν επαρκεί για την υποβολή δηλώσεων των υπολοίπων ανελκυστήρων, ιδίως εκ μέρους των επιχειρήσεων συντήρησης πολλές από τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν χιλιάδες δηλώσεις για λογαριασμό των πελατών τους.

Επειδή από το νόμο έχετε την ευχέρεια να παρατείνετε με απόφασή σας την προθεσμία της απογραφής αλλά μόνον μια φορά, τυχόν δε μικρή χρονική παράταση δεν θα επιλύσει το πρόβλημα γιατί θα συμπέσει με την περίοδο των Χριστουγέννων.

Επειδή η απογραφή αυτή είναι εθνικό στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί με τη συμμετοχή όλων!

Γι΄αυτό σας ζητούμε να παρατείνετε την ανωτέρω προθεσμία τουλάχιστον έως την 31η Ιανουαρίου 2026, ώστε να δοθεί χρόνος σε όλους να ολοκληρώσουν την απογραφή των ανελκυστήρων τους.

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