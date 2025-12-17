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Κατά 37,3% αυξήθηκε το 2025 η μέση δαπάνη αγοράς εξοχικής κατοικίας
Ακίνητα
12:17 - 17 Δεκ 2025

Κατά 37,3% αυξήθηκε το 2025 η μέση δαπάνη αγοράς εξοχικής κατοικίας

Reporter.gr Newsroom
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Εξοχικές κατοικίες μέσης αξίας €450.000, ήταν η κύρια επιλογή το 2025 για τους αγοραστές από το εξωτερικό. Πρόκειται για μια αύξηση κατά 37,3% σε σχέση με το 2024, απόδειξη της διάθεσης των ξένων επενδυτών, να δαπανήσουν περισσότερα χρήματα για να αποκτήσουν ένα ποιοτικότερο ακίνητο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από την τελευταία έρευνα της Elxis – At Home in Greece (www.elxis.com), ηγέτιδας εταιρείας στην πώληση εξοχικών κατοικιών σε ξένους αγοραστές.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Elxis, κ. Γιώργο Γαβριηλίδη, «μέχρι το 2023, το ταβάνι των πελατών μας ήταν περίπου τα €450.000 – €500.000 κι αυτό το ποσό αφορούσε σχετικά μικρό αριθμό ανθρώπων, καθώς οι περισσότεροι κινούνταν πέριξ των €300.000 – €350.000». Σήμερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας, αυτό έχει αλλάξει και υπάρχει σημαντική ζήτηση και για πιο ακριβά σπίτια, άνω των €500.000, ιδίως νέες κατασκευές με ιδιωτική πισίνα και μεγάλους χώρους, κήπο κι άλλες παροχές. Μάλιστα, παρατηρείται διάθεση και για ακόμα πιο ακριβές αγορές, καθώς έχει αρχίσει να αυξάνεται και ο αριθμός των αγοραπωλησιών κατοικιών στην κατηγορία από τις €600.000 έως το 1 €εκατ.

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Με βάση τα στοιχεία της Elxis, το 2022 η μέση αξία των πωλούμενων εξοχικών δεν ξεπερνούσε τα €263.000, ενώ φέτος άγγιξε τα €450.000, ή 71% πιο ακριβά σε σχέση με μόλις πριν τρία χρόνια. Ασφαλώς, ένα μέρος της αύξησης αυτής εξηγείται και από την ανοδική πορεία των τιμών πώλησης, απόρροια των ποιοτικότερων προδιαγραφών των κατοικιών που αναπτύσσονται. Με βάση τα στοιχεία της Elxis, κατά μέσο όρο το τελευταίο 12μηνο, η μέση τιμή μιας νεόδμητης βίλας με κήπο και πισίνα έχει σημειώσει άνοδο κατά 10,2% και διαμορφώνεται σε 4.675 €/τ.μ., από 3.458 €/τ.μ. το 2022, μια αύξηση κατά 35%.

Οι χώρες προέλευσης αγοραστών που κυριάρχησαν κατά το 2025 είναι η Ολλανδία, η Γερμανία και οι χώρες της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ/Καναδάς). Στον αντίποδα, μεγάλη υποχώρηση δείχνουν οι αγοραστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξέλιξη που, σύμφωνα με την ανάλυση της Elxis, οφείλεται στην επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Η μέση αξία των ακινήτων που αγόρασαν οι Ολλανδοί και Βέλγοι το 2025 εμφανίζει αύξηση κατά 33.55% σε σχέση με το 2024, ενώ η μέση αξία των ακινήτων που αγόρασαν οι Γερμανοί εμφανίζει αύξηση κατά 32.08%. Όσον αφορά στους αγοραστές από τη Βόρεια Αμερική, η μέση αξία εμφανίζει αύξηση κατά 43.13%. Η σημαντική αυτή άνοδος αποδίδεται και στην αύξηση του ελάχιστου ορίου επένδυσης για την εξασφάλιση Golden Visa.

Ερμηνεύοντας την στροφή των ξένων αγοραστών σε ακριβότερες και ποιοτικότερες κατασκευές, ο κ. Γαβριηλίδης σημειώνει ότι «νεόδμητες βίλες με κόστος €400.000 – €500.000, που να διαθέτουν ιδιωτική πισίνα και να βρίσκονται κοντά στην θάλασσα, ή να προσφέρουν θέα προς αυτήν, είναι δυσεύρετες σε άλλες χώρες της Ευρώπης». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σπίτια αυτά προσφέρουν και το πρόσθετο πλεονέκτημα της επενδυτικής αξιοποίησης για κάποιους μήνες τον χρόνο, αλλά και υπεραξία από μια μελλοντική πώληση.

Αναφορικά με τις περιοχές ενδιαφέροντος, η Κρήτη παραμένει η κορυφαία επιλογή με συνολικές πωλήσεις που σχεδόν φτάνουν το σύνολο των πωλήσεων σε όλες τις άλλες περιοχές. Επίσης, τα νησιά του Ιονίου παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων αγοραστών, ενώ το τελευταίο διάστημα παρατηρείται και μια σημαντική αύξηση των πωλήσεων στα νησιά του Αιγαίου, καθώς και στην Πελοπόννησο.

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