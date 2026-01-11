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ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα συνάντησης με τον ΥΠΕΝ για τις προθεσμίες ταυτότητας κτιρίου και αυθαιρέτων που «παγώνουν» τις μεταβιβάσεις ακινήτων
Ακίνητα
14:00 - 11 Ιαν 2026

ΠΟΜΙΔΑ: Αίτημα συνάντησης με τον ΥΠΕΝ για τις προθεσμίες ταυτότητας κτιρίου και αυθαιρέτων που «παγώνουν» τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Reporter.gr Newsroom
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Αίτημα για άμεση συνάντηση απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σταύρο Παπασταύρου, εν όψει της λήξης την 31.1.26, της προθεσμίας σύνταξης ταυτότητας κτιρίου μεγάλου αριθμού ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, και γενικά δημόσιας πρόσβασης και χρήσης, και την 31.3.2026, της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς την οποία θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς, ακόμη και γονικής παροχής  ακινήτου στη χώρα μας. Αλλά και εν όψει του 43ου Παν. Συνεδρίου της ΠΟΜΙΔΑ που θα διεξαχθεί το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου στο ΕΒΕΑ, με αντικείμενό του όλα τα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου

Ενταύθα Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2026

ΘΕΜΑ: Αίτημα συνάντησης για τα κατεπείγοντα πολεοδομικά προβλήματα των ακινήτων.

Αξιότιμε κε Υπουργέ

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο του οποίου προΐστασθε, είναι αρμόδιο για σειρά θεμάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα και σχετίζονται καθοριστικά με την λειτουργία, τη χρήση, τη δόμηση και εν τέλει με την ίδια την αξία της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας της χώρας μας.

Όπως είναι γνωστό, την 31.1.2026 λήγει η προθεσμία έκδοσης ταυτότητας κτιρίου για όλα τα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, και γενικά δημόσιας πρόσβασης και χρήσης. Επίσης την 31.3.2026 λήγει η προθεσμία τακτοποίησης αυθαιρέτων, χωρίς την οποία θα είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς, ακόμη και γονικής παροχής ακινήτου στη χώρα μας.

Για το λόγο αυτό, και εν όψει και του 43ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας (31.1.2026 στο ΕΒΕΑ), στο οποίο σας έχουμε προσκαλέσει να παραστείτε και να μας ενημερώσετε για τις θέσεις του υπουργείου στα φλέγοντα θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας, σας ζητούμε και πάλι να ορίσετε συνάντηση με το Προεδρείο της οργάνωσής μας προκειμένου να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας αλλά και να ενημερωθούμε για τις δικές σας, στα εξής κυρίως, κατεπείγοντα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και για την οικονομία και τις συναλλαγές της χώρας γενικότερα, θέματα:

*Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας των κατηγοριών κτιρίων που λήγει την 31.1.2026.

*Καθιέρωση μόνιμης και απρόθεσμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.

*Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.

*Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

*Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

*Επερχόμενες υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

*Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή και συγκεκριμένες προϋποθέσεις πλήρους διασφάλισης της νομιμότητας».

Τελευταία τροποποίηση στις 11/01/2026 - 14:42
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