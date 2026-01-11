Δέκα χρόνια χωρίς τον David Bowie: Η παράξενη «αθανασία» του Starman

Ακριβώς μια δεκαετία μετά την αιφνιδιαστική αναχώρηση του ultimate star, ανατρέχοντας σε μελέτες και επιστημονικές προσεγγίσεις, συγκεντρώνουμε πέντε μαθήματα ζωής που δίδαξε με τη στάση του στην τέχνη.

Σκέφτομαι συχνά την ατάκα «όλα πάνε σκατά από τότε που πέθανε ο David Bowie», που έγραψαν οι δημιουργοί Snoopy και του Charlie Brown. Όχι πως ήταν ποτέ ισορροπημένος αυτός ο κόσμος – πόσο μάλλον τώρα – αλλά η οριστική αποχώρηση του Starman για το επέκεινα, έφερε τόση μεγάλη θλίψη στους θαυμαστές του, ώστε μέσα μας μοιάζει να βάρυνε κι άλλο η πραγματικότητα.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δέκα χρόνια, από τις 10 Ιανουαρίου του 2016, οπότε πέθαινε από καρκίνο στα 69 του χρόνια, το φαινόμενο Bowie πήρε πρωτοφανείς διαστάσεις και μελετήθηκε όσο κανείς άλλος καλλιτέχνης στη σύγχρονη ιστορία. Η επιδραστικότητα του δημιουργού για πάνω από πέντε δεκαετίες τόσο στην κοινότητα της παγκόσμιας τέχνης όσο και στους everyday fans αποκαλύφθηκε στην ολότητα της μετά θάνατον. Ίσως γιατί, σε μια εποχή αποτρεπτική προς το πένθος, μας βοήθησε να δούμε τη σχέση της ζωής με το τέλος της, ως έργο τέχνης. Ποιος άλλος rock star θα σκηνοθετούσε το θάνατο του σε video clip, ποιος άλλος θα τολμούσε να γράψει ένα ολόκληρο άλμπουμ συμφιλίωσης μαζί του;

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