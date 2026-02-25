Airbnb: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις – Ακολουθούν έλεγχοι και βαριά πρόστιμα
Ακίνητα
09:10 - 25 Φεβ 2026

Airbnb: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις – Ακολουθούν έλεγχοι και βαριά πρόστιμα

Γιώργος Αλεξάκης
Μέχρι το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων και των εισοδημάτων του 2025 στο Μητρώο της ΑΑΔΕ. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις ενεργοποιούν πρόσθετους φόρους και αυστηρές διοικητικές κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που κλιμακώνονται από 15% έως 45%, ανάλογα με το ύψος των αποδοχών. Παράλληλα, τα ελάχιστα ποσά μισθωμάτων που θα δηλωθούν το 2026 θα προσδιοριστούν με βάση το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών, με φορολογική κλίμακα 9%–44%.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται:

στις δηλωθείσες ημέρες μίσθωσης,

στην ορθή αποτύπωση των εισπραχθέντων ποσών,

στην κατανομή εισοδήματος μεταξύ συνιδιοκτητών.

Διασταυρώσεις με διεθνείς πλατφόρμες

Ενόψει, πάντως, της εκκαθάρισης των εισοδημάτων του 2025, η ΑΑΔΕ προχωρά σε εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, αξιοποιώντας στοιχεία που λαμβάνει από διεθνείς πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο μικροσκόπιο των ελέγχων μπαίνουν:

Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ,

Διεύθυνση ακινήτου,

Ημέρες μίσθωσης,

Δηλωθέν και πραγματικό εισόδημα,

Προμήθειες και λοιπές χρεώσεις,

Καταβληθέντες φόροι.

Στόχος είναι ο εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων και ακινήτων που δραστηριοποιούνται εκτός Μητρώου. Σε περίπτωση, πάντως, που από τους ελέγχους προκύψει ότι τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», η αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) ανάλογα με το είδος της παράβασης θα επιβληθούν τα ακόλουθα πρόστιμα:

- Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.

- Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

