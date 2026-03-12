Μανιάτης για Predator: Αποκαλύφθηκε η σκευωρία της κυβερνητικής συγκάλυψης

Στη δικαίωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την υπόθεση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator σε συνέχεια της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, αναφέρθηκε κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Γιάννης Μανιάτης.

«Η μόνη μυθοπλασία, ήταν η προπαγάνδα της κυβέρνησης» τόνισε ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, καθώς η απόφαση του Δικαστηρίου κατέρριψε πλήρως τους ισχυρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης περί «μύθου» στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Επιπλέον, ο Γ. Μανιάτης υπογράμμισε ότι τέσσερις ιδιώτες καταδικάστηκαν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση, ενώ το δικαστήριο υπέδειξε και νέους υπόπτους καθώς και πιθανά επιπλέον αδικήματα, μεταξύ των οποίων και το έγκλημα της κατασκοπείας.

Όπως κατέδειξε η πρόσφατη απόφαση της δικαιοσύνης, αποδεικνύεται η σχέση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) με το λογισμικό Predator, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτεται και η σκευωρία της κυβερνητικής συγκάλυψης με «προαποφασισμένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, παρεμβάσεις στην ηγεσία της δικαιοσύνης για την προστασία των υπευθύνων των υποκλοπών και προσπάθεια συκοφάντησης όσων δεν σιώπησαν».

«Οι Έλληνες πολίτες θέλουν μια χώρα όπου το κράτος δικαίου και οι θεσμοί γίνονται σεβαστοί. Μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα», τόνισε ο Γ. Μανιάτης, επισημαίνοντας ότι η προσπάθεια για διαφάνεια, λογοδοσία και δικαιοσύνη θα συνεχιστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

«Κυρία Πρόεδρε,

Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ξεκινούσε πριν από 4 χρόνια τη μάχη απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών, η ελληνική κυβέρνηση ισχυρίζονταν ότι το σκάνδαλο με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator είναι ένας μύθος.

Όμως, η πρόσφατη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου απέδειξε ότι η μόνη μυθοπλασία, ήταν η προπαγάνδα της κυβέρνησης.

Καταδικάστηκαν οι 4 εμπλεκόμενοι ιδιώτες. Το Δικαστήριο υποδεικνύει νέους υπόπτους, αλλά και εγκλήματα, μεταξύ αυτών και το έγκλημα της κατασκοπείας.

Αποδείχθηκε η σχέση Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών – Predator.

Αποκαλύφθηκε η σκευωρία της κυβερνητικής συγκάλυψης:

1. προαποφασισμένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της ελληνικής Βουλής,

2. παρεμβάσεις της ηγεσίας της δικαιοσύνης για την προστασία των υπευθύνων των υποκλοπών,

3. προσπάθεια συκοφάντησης όσων δεν σιώπησαν.

Οι Έλληνες πολίτες θέλουν μια χώρα που το Κράτος Δικαίου και οι θεσμοί θα γίνονται σεβαστοί. Μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παλεύουμε, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις Βρυξέλλες».