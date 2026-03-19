ΤτΕ: Οι τιμές των διαμερισμάτων «σκαρφάλωσαν» 7,6% στο δ' τρίμηνο του 2025

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 7,4% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,8% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,1% το 2025, έναντι αύξησης 8,4% το 2024.
Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,0% στη Θεσσαλονίκη, 10,5%στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,2%, 9,6%, 9,8% και 8,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.
|
ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)
|
2024
|
2025*
|
2024
|
2025*
|
δ΄
|
α΄*
|
β΄*
|
γ΄*
|
δ΄*
|
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
100,7
|
108,6
|
102,7
|
105,8
|
108,2
|
110,0
|
110,5
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
9,1
|
7,8
|
7,4
|
7,4
|
8,0
|
8,3
|
7,6
|
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
|
1. Νέα (έως 5 ετών)
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
106,0
|
113,8
|
108,8
|
110,9
|
112,9
|
114,7
|
116,9
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
10,2
|
7,4
|
9,1
|
8,1
|
7,3
|
7,0
|
7,4
|
2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
97,5
|
105,4
|
98,8
|
102,5
|
105,3
|
107,1
|
106,5
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
8,4
|
8,1
|
6,3
|
7,0
|
8,4
|
9,1
|
7,8
|
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
|
1. Αθήνα
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
106,5
|
113,1
|
108,3
|
110,6
|
112,7
|
114,5
|
114,7
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
8,6
|
6,2
|
6,8
|
5,8
|
6,3
|
7,0
|
5,9
|
2. Θεσσαλονίκη
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
97,5
|
106,9
|
99,9
|
103,9
|
106,7
|
109,0
|
107,9
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
11,7
|
9,6
|
9,7
|
10,7
|
9,9
|
10,0
|
8,0
|
3. Άλλες μεγάλες πόλεις
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
93,8
|
103,0
|
95,6
|
99,1
|
102,6
|
104,6
|
105,7
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
7,6
|
9,8
|
5,4
|
8,0
|
10,2
|
10,2
|
10,5
|
4. Λοιπές περιοχές
|
Δείκτης τιμών (2007=100)
|
97,0
|
105,6
|
99,1
|
103,0
|
105,2
|
106,4
|
107,7
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
10,9
|
8,8
|
9,9
|
9,4
|
9,0
|
8,4
|
8,6
|
5. Αστικές περιοχές (σύνολο)
|
Δείκτης τιμών (1997=100)
|
258,4
|
277,7
|
263,1
|
270,3
|
276,9
|
281,6
|
282,2
|
(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους
|
8,8
|
7,5
|
6,7
|
6,7
|
7,9
|
8,1
|
7,3