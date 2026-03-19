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ΤτΕ: Οι τιμές των διαμερισμάτων «σκαρφάλωσαν» 7,6% στο δ&#039; τρίμηνο του 2025
Ακίνητα
13:49 - 19 Μαρ 2026

ΤτΕ: Οι τιμές των διαμερισμάτων «σκαρφάλωσαν» 7,6% στο δ' τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), εκτιμάται ότι το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2025, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,8%, έναντι αύξησης 9,1% το 2024.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 7,4% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,8% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,4%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,1% το 2025, έναντι αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,9% στην Αθήνα, 8,0% στη Θεσσαλονίκη, 10,5%στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,2%, 9,6%, 9,8% και 8,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το δ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,3% σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,5%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

2024

2025*

2024

2025*

δ΄

α΄*

β΄*

γ΄*

δ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

100,7

108,6

102,7

105,8

108,2

110,0

110,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

9,1

7,8

7,4

7,4

8,0

8,3

7,6

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

106,0

113,8

108,8

110,9

112,9

114,7

116,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

10,2

7,4

9,1

8,1

7,3

7,0

7,4

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

97,5

105,4

98,8

102,5

105,3

107,1

106,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

8,4

8,1

6,3

7,0

8,4

9,1

7,8

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

106,5

113,1

108,3

110,6

112,7

114,5

114,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

8,6

6,2

6,8

5,8

6,3

7,0

5,9

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

97,5

106,9

99,9

103,9

106,7

109,0

107,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

11,7

9,6

9,7

10,7

9,9

10,0

8,0

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

93,8

103,0

95,6

99,1

102,6

104,6

105,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,6

9,8

5,4

8,0

10,2

10,2

10,5

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

97,0

105,6

99,1

103,0

105,2

106,4

107,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

10,9

8,8

9,9

9,4

9,0

8,4

8,6

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

258,4

277,7

263,1

270,3

276,9

281,6

282,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

8,8

7,5

6,7

6,7

7,9

8,1

7,3

Τελευταία τροποποίηση στις 19/03/2026 - 14:15
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