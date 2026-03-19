Ρας Ραφάν: Η «καρδιά» του φυσικού αερίου που τροφοδοτεί τις διεθνείς αγορές

Η βιομηχανική πόλη Ρας Ραφάν, στο βορειοανατολικό Κατάρ, αποτελεί έναν από τους πιο κρίσιμους ενεργειακούς κόμβους παγκοσμίως. Αν και συχνά αναφέρεται ως διυλιστήριο, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα τεράστιο βιομηχανικό συγκρότημα που συγκεντρώνει όλες τις βασικές υποδομές για την επεξεργασία, την υγροποίηση και την εξαγωγή του φυσικού αερίου της χώρας.

Σύμφωνα με το CNN, η συγκεκριμένη περιοχή δημιουργήθηκε για την αξιοποίηση του North Field, του μεγαλύτερου γνωστού κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, και σήμερα λειτουργεί ως η καρδιά της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ. Στο Ρας Ραφάν βρίσκονται οι μεγαλύτερες μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου διεθνώς, οι οποίες μετατρέπουν το αέριο σε υγρή μορφή για να μπορεί να μεταφερθεί με δεξαμενόπλοια σε μεγάλες αποστάσεις.

Από εκεί εξάγεται σχεδόν ολόκληρη η παραγωγή LNG της χώρας, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς. Ωστόσο, η λειτουργία του συγκροτήματος δεν περιορίζεται μόνο στο LNG. Στην ίδια περιοχή παράγονται επίσης αμμωνία, βασικά συστατικά για τη βιομηχανία λιπασμάτων και θείο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η παραγωγή ηλίου, με το Ρας Ραφάν να καλύπτει περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ζήτησης, καθιστώντας το κρίσιμο για τη βιομηχανία τεχνολογίας και ειδικά για την κατασκευή μικροτσίπ.

Η σημασία του Ρας Ραφάν για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια είναι τεράστια. Χώρες της Νότιας Ασίας, όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Ινδία, βασίζονται στο Κατάρ για πάνω από το μισό των εισαγωγών τους σε LNG, ενώ και η Ευρώπη αυξάνει τη στήριξή της στις καταριανές προμήθειες, ειδικά μετά τις γεωπολιτικές αναταράξεις των τελευταίων ετών.

Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε διακοπή στη λειτουργία του συγκροτήματος επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας, μεταβάλλοντας τις τιμές και θέτοντας σε κίνδυνο την επάρκεια εφοδιασμού.

Οι πρόσφατες επιθέσεις που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του Ρας Ραφάν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά ενέργειας παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη. Η παραγωγή LNG είχε ήδη περιοριστεί λόγω προβλημάτων στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, και η καταστροφή κρίσιμων υποδομών ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο την επανεκκίνηση της παραγωγής. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παράτασης της ενεργειακής κρίσης, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές από την Ασία μέχρι την Ευρώπη.