Κρεμλίνο: Οι ουκρανικές επιθέσεις στους αγωγούς της Gazprom απειλούν τις διεθνείς ενεργειακές αγορές

Το Κρεμλίνο καταδίκασε την Πέμπτη (19/3) την «εντατικοποίηση» των ουκρανικών επιθέσεων σε σταθμούς συμπίεσης φυσικού αερίου της Gazprom, που υποστηρίζουν δύο σημαντικούς αγωγούς, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια περιστατικά απειλούν κρίσιμες υποδομές και διεθνείς ενεργειακές οδούς.

Νωρίτερα, η Gazprom ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις σε τρεις σταθμούς συμπίεσης που τροφοδοτούν τους αγωγούς TurkStream και Blue Stream αυξήθηκαν σε συχνότητα αυτήν την εβδομάδα, ωστόσο όλες αποτράπηκαν με επιτυχία.

Σημειώνεται ότι οι δύο αυτοί αγωγοί μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Μαύρης Θάλασσας προς την Τουρκία, από όπου ένα μέρος διοχετεύεται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Σερβία. Αποτελούν τις τελευταίες ενεργές διαδρομές αγωγών της Ρωσίας που εξυπηρετούν την Ευρώπη, σε μια περίοδο που οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατακόρυφα λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η Ουκρανία δεν σχολίασε από τη μεριά της άμεσα τα νέα περιστατικά. Επισημαίνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετούς σύγκρουσης, οι ουκρανικές δυνάμεις στοχεύουν σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές με στόχο την αποσταθεροποίηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας και τη μείωση των εσόδων της. Παράλληλα, η Ρωσία έχει πλήξει ουκρανικούς ενεργειακούς στόχους, διακόπτοντας συχνά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις τελευταίες ουκρανικές επιθέσεις ως πρόσθετη απειλή για τις ενεργειακές αγορές, σε μια περίοδο «ακραίας αποσταθεροποίησης» που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο στρατός μας κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εξαλείψει αυτή την απειλή, αλλά πρόκειται για κίνδυνο κατά κρίσιμων υποδομών και των διεθνών ενεργειακών οδών», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Σε μια εποχή που οι παγκόσμιες ενεργειακές αγορές βρίσκονται σε έντονη αβεβαιότητα, τέτοιες ανεύθυνες και απερίσκεπτες ενέργειες από το καθεστώς του Κιέβου μπορεί να αποσταθεροποιήσουν περαιτέρω την κατάσταση».