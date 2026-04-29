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ΕΤΑΔ: Ξεκινούν οι μελέτες αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης
Ακίνητα
13:58 - 29 Απρ 2026

ΕΤΑΔ: Ξεκινούν οι μελέτες αποκατάστασης και λειτουργίας του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
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Στην επόμενη φάση μπαίνει το σημαντικό έργο αναβίωσης του πρώην Κυβερνείου Θεσσαλονίκης (Παλατάκι) από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ, θυγατρική του Υπερταμείου, με την ολοκλήρωση του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την μελέτη αποκατάστασης και λειτουργίας του εμβληματικού ακινήτου.

Ανάδοχος του έργου ανακηρύχτηκε η Ένωση Οικονομικών Φορέων με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - DELTA ENGINEERING Α.Ε. - ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», η οποία αναλαμβάνει την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μελετών και διοικητικών εγκρίσεων, που θα επιτρέψουν την πλήρη ωρίμαση και δημοπράτηση του κατασκευαστικού έργου. Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε σήμερα από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Σαμαράς & Συνεργάτες, κ. Δημήτρη Σαμαρά.

Σε αυτό το στάδιο διαμορφώνεται η τελική εικόνα του έργου, καθώς καθορίζονται τόσο συνολικά όσο και ανά χώρο οι τελικές χρήσεις που θα δώσουν νέα ζωή στο διατηρητέο κτίριο. Οι απαιτούμενες μελέτες περιλαμβάνουν: ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, περιβαλλοντική μελέτη, συγκοινωνιακή μελέτη, φυτοτεχνική μελέτη και υδραυλική μελέτη.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Ιούνιο του 2024 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ, το οποίο προβλέπει την αποκατάσταση και αναβίωση του Κυβερνείου ως χώρου πολιτισμού συνεδρίων και εκδηλώσεων με δράσεις προσβάσιμες για όλους, καθώς και η δημιουργία μιας μόνιμης παρουσίας της Βουλής των Ελλήνων στη Θεσσαλονίκη.

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