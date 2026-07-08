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Παράταση και νέα δεδομένα για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι προβλέπει η τροπολογία Θεοδωρικάκου
Ακίνητα
11:16 - 08 Ιουλ 2026

Παράταση και νέα δεδομένα για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι προβλέπει η τροπολογία Θεοδωρικάκου

Reporter.gr Newsroom
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Λύση στα προβλήματα που ανέδειξε η ΠΟΜΙΔΑ με την χθεσινή επιστολή της προς το ΥΠΑΝ για το θέμα της απογραφής των ανελκυστήρων της χώρας δίνει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, με την οποία ενεργοποιείται και πάλι η πλατφόρμα απογραφής ανελκυστήρων. 

Επιπλέον, αναστέλλεται για μεγάλο διάστημα η επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων και γενικότερα επέρχονται οι εξής ιδιαίτερα θετικές τροποποιήσεις στη σχετική νομοθεσία, ώστε να ολοκληρωθεί η απογραφή των ανελκυστήρων:

1. Κωδικοποιούνται οι διατάξεις που διέπουν το διαδικασία της απογραφής των ανελκυστήρων στην πλατφόρμα απογραφής.

2. Η προθεσμία ολοκλήρωσης της απογραφής ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε πλήρη λειτουργία του οριστικού Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων, στο οποίο ως γνωστόν θα απογράφονται τελικά οι επιθεωρημένοι και εκσυγχρονισμένοι ανελκυστήρες. Αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί σημαντικός χρόνος σε ιδιοκτήτες και συντηρητές να προχωρήσουν στην απογραφή κάθε αδήλωτου ανελκυστήρα, χωρίς πρόστιμα.

3. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της απογραφής, το Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων θα εξακολουθεί να δέχεται δηλώσεις απογραφής για:

α) ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μετά την Ιη Ιουνίου 2026,

β) υφιστάμενους ανελκυστήρες που δεν απογράφηκαν εμπρόθεσμα,

γ) διορθώσεις, μεταβολές ή συμπληρώσεις στοιχείων ήδη απογεγραμμένων ανελκυστήρων.

4. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί μετά την Ιη Ιουνίου 2026, απογράφονται στο Μητρώο με ευθύνη του εγκαταστάτη, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης (σήμανση «ΕΕ») του ανελκυστήρα, χωρίς την επιβολή προστίμου. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η απογραφή τους θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

5. Έως την 10η Ιουλίου 2027, ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης προβαίνει σε απογραφή κάθε ανελκυστήρα που δεν έχει απογραφεί εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή προστίμου, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νομίμου εκπροσώπου τους, με την οποία δηλώνεται ότι συναινεί στην υποβολή της απογραφής και βεβαιώνει τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυοτήρα.

6. Η τακτική συντήρηση ανελκυστήρα που δεν διαθέτει αριθμό απογραφής, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα πριν από την απογραφή του ανελκυστήρα στο Μητρώο, με την επιφύλαξη των απολύτως αναγκαίων εργασιών για την ασφαλή ακινητοποίηση ή αποτροπή άμεσου κινδύνου.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μπορεί να καθορίζονται η διαδικασία εκπρόθεσμης απογραφής, η διαδικασία ψηφιακής επιβολής προστίμων, καθώς και η διαδικασία είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.

8. Μετά τη λήξη της προθεσμίας απογραφής, η ύπαρξη αριθμού απογραφής του ανελκυστήρα αποτελεί βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του και επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη στο πλαίσιο της τακτικής τους δραστηριότητας.

9. Μέχρις ότου πραγματοποιηθεί η μεταφορά των στοιχείων από το Μητρώο Απογραφής στο μόνιμο Ενιαίο Μητρώο Ανελκυστήρων, αναστέλλεται η επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων που αφορούν στις προθεσμίες πιστοποίησης και καταχώρισης των ανελκυστήρων.

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