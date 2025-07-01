ΔΥΠΑ: Ξεκινά πρόγραμμα κατάρτισης κομμωτικής τέχνης στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Κασσαβέτειας Βόλου

Ξεκινά σήμερα, Τρίτη 1 Ιουλίου, η υλοποίηση εξειδικευμένου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης στην «Κομμωτική Τέχνη», συνολικής διάρκειας 250 ωρών, στο Σωφρονιστικό Καταστήματα Νέων Κασσαβέτειας Βόλου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απευθύνεται σε 20 κρατούμενους ενώ η εποπτεία υλοποίησής του ανήκει στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Λάρισας της ΔΥΠΑ. Ως στόχο έχει, μεταξύ άλλων, την επαγγελματική κατάρτιση ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας. Τα συγκεκριμένα προγράμματα εντάσσονται στο πλαίσιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων, οι ωφελούμενοι θα είναι σε θέση να οργανώνουν και να λειτουργούν ένα barbershop, να αντιλαμβάνονται τις επιθυμίες των πελατών, να εκτελούν τις απαραίτητες εργασίες ανδρικού κουρέματος, βαφής μαλλιών και παραδοσιακού ξυρίσματος και περιποίησης γενειάδας χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία κομμωτικής, να οργανώνουν την αποθήκη και να ταξινομούν τα αποθέματα των υλικών, να συνοψίζουν τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, να συνεργάζονται και να υιοθετούν πρότυπη επαγγελματική συμπεριφορά.

Η ΔΥΠΑ θέτει ως προτεραιότητα τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απευθύνονται σε κρατούμενους, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε επαγγελματικά πεδία που έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και την ουσιαστική υποστήριξή τους στο νέο τους ξεκίνημα.