Εγκατέλειψε και ο Καρανίκας τον Κασσελάκη

Ο Νίκος Καρανίκας υπήρξε από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη στο διάστημα της... περιπέτειάς του με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια τον ακολούθησε στο Κίνημα Δημοκρατίας. Ακόμα και αυτός ο φανατικός θαυμαστής, όμως, εγκαταλείπει τώρα τον Κασσελάκη.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Καρανίκας, δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει την απεγγραφή του από το Κίνημα Δημοκρατίας καταλογίζοντας στον Στέφανο Κασσελάκη ότι «δεν τόλμησε όπως δεν τόλμησε κι ο Τσίπρας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα:

Για να συνεννοούμαστε τίμια.( σε 1’)

Ο πρόεδρος Κασσελακης δεν τόλμησε όπως δεν τόλμησε και ο Τσιπρας. Τα ίδια Παντελακη μου τα ίδια Παντελή μου λέει ο κόσμος και δεν έχει άδικο.

Ο πρόεδρος Κασσελακης για να παραδόσει το κόμμα στην «πασπ ασοεε», στην φράξια παρέα του Κατακου -Νικηφόρου, έδειξε την πυγμή του και κατέστειλε τα ευγενή κίνητρα και τα μέλη που κατήγγειλαν δημόσια την φράξια για να υπερασπιστούν το Κινημα Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα του δεν ήταν η φράξια αλλά η δημόσια καταγγελία της.

Προβλημα του η δημόσια αποκάλυψη. Θέλει συγκάλυψη.

Ωραία πράγματα τα ανάποδα πράγματα όταν βολεύουν.

Δηλαδή έδειξε πυγμή εκεί που δεν χρειάζονταν, εκεί που μπόρεσε και τον παίρνει να κάνει τον ισχυρό.

Έδειξε την πυγμή του σε μέλη που δεν έχουν κάνει φράξια, ούτε κάποια ομαδοποίηση και λειτουργούν διχως δόλο όπως η πλειοψηφία των μελών του κόμματος, ως άτομα δίχως προσωπικό σκοπό και στρατηγική.

Έδειξε την δήθεν μαγκιά του σε μέλη που κινήθηκαν με ανιδιοτελή αγάπη προς αυτόν και το κίνημα καθώς τα μέλη που καταγγείλαμε την φράξια δεν πράξαμε συντονισμένα και σε συνεννόηση όπως κάνει η φράξια «πασπ ασοεε» και δεν διεκδικήσαμε κάτι άλλο πέραν της απομάκρυνσης της φράξιας από το κόμμα καθώς δεν επιτρέπεται καταστατικά και απαιτήσαμε την δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

Προσωπικά τον ενημέρωσα πριν την επιστολή του ότι θα το κάνω δημόσια γνωστό ότι η φράξια ζήτησε την διαγραφή μου. Δεν το εκανα δηλαδή διχως να γνωρίζει.

Δεν έδειξε ο πρόεδρος την πυγμή του στην φράξια και αντιθέτως την κάλυψε αποσιωπώντας και αρνούμενος την ύπαρξη της. Στρουθοκαμηλισμός. Το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό έμαθε το ελάχιστο χρόνο στον συριζα.

Διαβάσατε πουθενά κάποια αναφορά σ αυτήν την φράξια; Δεν υπάρχει. Είμαστε οι τρελοί του κόμματος όσοι την καταγγέλουμε.

Αντιθετως μας λένε ότι δεν υπάρχει ενώ υπήρχε πριν λίγο στον συριζα επίσημα. Το θράσος της συγκάλυψης.

Φοβήθηκε την φράξια. Καθαρά πράγματα. Δεν τόλμησε να απομακρύνει τον Κατακο -Νικηφόρο με την φράξια που υπάρχει από το 2015, τους «εθελοντές» που είναι της «πασπ ασοεε» και απολογούνται μόνο σ αυτήν και στους αρχηγούς της.

Φοβήθηκε την διαγραφή 20 φραξιονιστων και τους παρέδωσε το κόμμα αποδεχόμενος σιωπηλά την ύπαρξη τους και την φραξιονιστικη λειτουργία της «πασπ ασοεε» παράλληλα μέσα στο κόμμα όπως ακριβώς έκαναν επίσημα μαζί με τις υπόλοιπες φράξιες όταν ήταν στον συριζα . Εκεί επιτρέπονταν και δεν το έκρυβαν.

Αυτή είναι η αλήθεια και οποίος όποια την αντέχει.

Απλά αποφάσισα να μην είμαι ο νεροκουβαλητής της «πασπ ασοεε» και των παρασιτικών τυχοδιωκτών της και ενώ ψηφίζω Κινημα Δημοκρατίας και Στέφανο Κασσελακη να βγαίνει «πασπ ασοεε» με τον Κατακο και την παρέα του που τριγυρνάνε στα κόμματα κάνοντας εισοδισμό από το 2015.

ΥΓ. Αν ο Κασσελακης και οποιαοποιος άλλος νομιζει ότι θα ηγηθεί της φράξιας αποδεχόμενος την ύπαρξη της και θα την αφομοιώσει παραχωρώντας της αξιώματα και επιτελικές θέσης πλανάται πλάνη οικτράν. Ας μιλήσει με τον Τσιπρα να του πει αν τα κατάφερε.

Η φράξια έχει πάντα την δίκη της στρατηγική. Να ελέγξει και να γίνει το κόμμα . Και τώρα τα κατάφερε με την βοήθεια υποταγή του προέδρου.

Καλή συνέχεια