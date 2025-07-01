ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εγκατέλειψε και ο Καρανίκας τον Κασσελάκη
Πολιτική
14:05 - 01 Ιουλ 2025

Εγκατέλειψε και ο Καρανίκας τον Κασσελάκη

Reporter.gr Newsroom
Ο Νίκος Καρανίκας υπήρξε από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη στο διάστημα της... περιπέτειάς του με τον ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια τον ακολούθησε στο Κίνημα Δημοκρατίας. Ακόμα και αυτός ο φανατικός θαυμαστής, όμως, εγκαταλείπει τώρα τον Κασσελάκη.

Με ανάρτησή του στο Facebook ο Νίκος Καρανίκας, δημοσίευσε φωτογραφία που δείχνει την απεγγραφή του από το Κίνημα Δημοκρατίας καταλογίζοντας στον Στέφανο Κασσελάκη ότι «δεν τόλμησε όπως δεν τόλμησε κι ο Τσίπρας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα:

Για να συνεννοούμαστε τίμια.( σε 1’)

Ο πρόεδρος Κασσελακης δεν τόλμησε όπως δεν τόλμησε και ο Τσιπρας. Τα ίδια Παντελακη μου τα ίδια Παντελή μου λέει ο κόσμος και δεν έχει άδικο.

Ο πρόεδρος Κασσελακης για να παραδόσει το κόμμα στην «πασπ ασοεε», στην φράξια παρέα του Κατακου -Νικηφόρου, έδειξε την πυγμή του και κατέστειλε τα ευγενή κίνητρα και τα μέλη που κατήγγειλαν δημόσια την φράξια για να υπερασπιστούν το Κινημα Δημοκρατίας.

Το πρόβλημα του δεν ήταν η φράξια αλλά η δημόσια καταγγελία της.

Προβλημα του η δημόσια αποκάλυψη. Θέλει συγκάλυψη.

Ωραία πράγματα τα ανάποδα πράγματα όταν βολεύουν.

Δηλαδή έδειξε πυγμή εκεί που δεν χρειάζονταν, εκεί που μπόρεσε και τον παίρνει να κάνει τον ισχυρό.

Έδειξε την πυγμή του σε μέλη που δεν έχουν κάνει φράξια, ούτε κάποια ομαδοποίηση και λειτουργούν διχως δόλο όπως η πλειοψηφία των μελών του κόμματος, ως άτομα δίχως προσωπικό σκοπό και στρατηγική.

Έδειξε την δήθεν μαγκιά του σε μέλη που κινήθηκαν με ανιδιοτελή αγάπη προς αυτόν και το κίνημα καθώς τα μέλη που καταγγείλαμε την φράξια δεν πράξαμε συντονισμένα και σε συνεννόηση όπως κάνει η φράξια «πασπ ασοεε» και δεν διεκδικήσαμε κάτι άλλο πέραν της απομάκρυνσης της φράξιας από το κόμμα καθώς δεν επιτρέπεται καταστατικά και απαιτήσαμε την δημοκρατική λειτουργία του κόμματος.

Προσωπικά τον ενημέρωσα πριν την επιστολή του ότι θα το κάνω δημόσια γνωστό ότι η φράξια ζήτησε την διαγραφή μου. Δεν το εκανα δηλαδή διχως να γνωρίζει.

Δεν έδειξε ο πρόεδρος την πυγμή του στην φράξια και αντιθέτως την κάλυψε αποσιωπώντας και αρνούμενος την ύπαρξη της. Στρουθοκαμηλισμός. Το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Αυτό έμαθε το ελάχιστο χρόνο στον συριζα.

Διαβάσατε πουθενά κάποια αναφορά σ αυτήν την φράξια; Δεν υπάρχει. Είμαστε οι τρελοί του κόμματος όσοι την καταγγέλουμε.

Αντιθετως μας λένε ότι δεν υπάρχει ενώ υπήρχε πριν λίγο στον συριζα επίσημα. Το θράσος της συγκάλυψης.

Φοβήθηκε την φράξια. Καθαρά πράγματα. Δεν τόλμησε να απομακρύνει τον Κατακο -Νικηφόρο με την φράξια που υπάρχει από το 2015, τους «εθελοντές» που είναι της «πασπ ασοεε» και απολογούνται μόνο σ αυτήν και στους αρχηγούς της.

Φοβήθηκε την διαγραφή 20 φραξιονιστων και τους παρέδωσε το κόμμα αποδεχόμενος σιωπηλά την ύπαρξη τους και την φραξιονιστικη λειτουργία της «πασπ ασοεε» παράλληλα μέσα στο κόμμα όπως ακριβώς έκαναν επίσημα μαζί με τις υπόλοιπες φράξιες όταν ήταν στον συριζα . Εκεί επιτρέπονταν και δεν το έκρυβαν.

Αυτή είναι η αλήθεια και οποίος όποια την αντέχει.

Απλά αποφάσισα να μην είμαι ο νεροκουβαλητής της «πασπ ασοεε» και των παρασιτικών τυχοδιωκτών της και ενώ ψηφίζω Κινημα Δημοκρατίας και Στέφανο Κασσελακη να βγαίνει «πασπ ασοεε» με τον Κατακο και την παρέα του που τριγυρνάνε στα κόμματα κάνοντας εισοδισμό από το 2015.

ΥΓ. Αν ο Κασσελακης και οποιαοποιος άλλος νομιζει ότι θα ηγηθεί της φράξιας αποδεχόμενος την ύπαρξη της και θα την αφομοιώσει παραχωρώντας της αξιώματα και επιτελικές θέσης πλανάται πλάνη οικτράν. Ας μιλήσει με τον Τσιπρα να του πει αν τα κατάφερε.

Η φράξια έχει πάντα την δίκη της στρατηγική. Να ελέγξει και να γίνει το κόμμα . Και τώρα τα κατάφερε με την βοήθεια υποταγή του προέδρου.

Καλή συνέχεια

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα πολιτική κίνηση για τους όρους δόμησης στους μικρούς οικισμούς - Τι ισχύει τελικά
Ακίνητα

Νέα πολιτική κίνηση για τους όρους δόμησης στους μικρούς οικισμούς - Τι ισχύει τελικά

Ταϊλάνδη: Σε διαθεσιμότητα η πρωθυπουργός – Ανησυχία για γενικευμένη πολιτική κρίση
Ειδήσεις

Ταϊλάνδη: Σε διαθεσιμότητα η πρωθυπουργός – Ανησυχία για γενικευμένη πολιτική κρίση

Νέα συνεργασία Klarna – Ferryhopper για ευέλικτες πληρωμές σε ακτοπλοϊκά
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Νέα συνεργασία Klarna – Ferryhopper για ευέλικτες πληρωμές σε ακτοπλοϊκά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει η χώρα
Πολιτική

Κασσελάκης: Στη ΔΕΘ θα παρουσιαστεί ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να αλλάξει η χώρα

Κασσελάκης: Από την στιγμή που με αντιγράφει ο Τσίπρας θα πάει πολύ καλά
Ειδήσεις

Κασσελάκης: Από την στιγμή που με αντιγράφει ο Τσίπρας θα πάει πολύ καλά

Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας) από Καστελόριζο: Εδώ, η πατρίδα δεν τελειώνει, ξεκινά
Πολιτική

Χουρδάκης (Κίνημα Δημοκρατίας) από Καστελόριζο: Εδώ, η πατρίδα δεν τελειώνει, ξεκινά

Κίνημα Δημοκρατίας για αμφισβήτηση ελληνικής ΑΟΖ από τη Λιβύη: Κάθε μέρα απραξίας είναι μια ακόμη ήττα
Πολιτική

Κίνημα Δημοκρατίας για αμφισβήτηση ελληνικής ΑΟΖ από τη Λιβύη: Κάθε μέρα απραξίας είναι μια ακόμη ήττα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ