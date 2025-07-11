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Επιδότηση 100€ σε 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους για επιμόρφωση σε θέματα συμπερίληψης
Εργασιακά
15:32 - 11 Ιουλ 2025

Επιδότηση 100€ σε 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους για επιμόρφωση σε θέματα συμπερίληψης

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την προώθηση της συμπερίληψης στους χώρους εργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο τη διαφορετικότητα και την καταπολέμηση των διακρίσεων, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΒΕΑ.

- Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ασύγχρονα και εξ αποστάσεως, με συνολική διάρκεια 3 ωρών.

- Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και αποζημίωση ύψους 100 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα.

- Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:

https://inclusion.apps.gov.gr

https://greece20.gov.gr/diversity

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν στελέχη και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν:

-ενεργό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,

-ενεργή εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

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