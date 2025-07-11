Επιδότηση 100€ σε 80.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους για επιμόρφωση σε θέματα συμπερίληψης

- Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ασύγχρονα και εξ αποστάσεως, με συνολική διάρκεια 3 ωρών.
- Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης και αποζημίωση ύψους 100 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα.
- Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής:
https://inclusion.apps.gov.gr
https://greece20.gov.gr/diversity
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν στελέχη και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που διαθέτουν:
-ενεργό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ,
-ενεργή εγγραφή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής.