Σε ξένες θάλασσες η ιστορική ναυαρχίδα της ΑΝΕΚ, το «Ελ. Βενιζέλος»

Η Attica Group, πλοιοκτήτρια του πλοίου μετά την εξαγορά της ΑΝΕΚ, ανακοίνωσε χθες ότι υπεγράφη συμφωνία για τη ναύλωση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».
«Η διάρκεια της ναύλωσης ορίστηκε σε πέντε έτη, με συμβατική υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας να εξαγοράσει το πλοίο μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ναύλωσης. Η αποαναγνώριση του παγίου λόγω της συμφωνίας δεν έχει επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου», προστίθεται στην ανακοίνωση.
Η ιστορία
Το πλοίο είχε ξεκινήσει να ναυπηγείται το 1984 στην Gdynia της Πολωνίας. Το χτίσιμο ολοκληρώθηκε το 1992 στην Ελλάδα, καθώς η ΑΝΕΚ το αγόρασε τότε ημιτελές. Είχε μήκος 175,5 μέτρα και ταχύτητα 21-22 κόμβους έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 2.250 επιβατών και 1.650 μέτρα φορτηγών.