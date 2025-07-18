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Σε ξένες θάλασσες η ιστορική ναυαρχίδα της ΑΝΕΚ, το «Ελ. Βενιζέλος»
Ναυτιλία
09:49 - 18 Ιουλ 2025

Σε ξένες θάλασσες η ιστορική ναυαρχίδα της ΑΝΕΚ, το «Ελ. Βενιζέλος»

Γιώργος Αλεξάκης
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Η  άλλοτε ναυαρχίδα της ΑΝΕΚ, το  «Ελ. Βενιζέλος»,  πλέει πλέον στα νερά της Δυτικής Μεσογείου , καθώς ναυλώθηκε από την Algérie Ferries. Ήδη,  πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες δρομολόγια στη γραμμή Αλγέρι – Μασσαλία.  

Η Attica Group, πλοιοκτήτρια του πλοίου μετά την εξαγορά της ΑΝΕΚ, ανακοίνωσε χθες ότι υπεγράφη συμφωνία για τη ναύλωση του επιβατηγού-οχηματαγωγού «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».

«Η διάρκεια της ναύλωσης ορίστηκε σε πέντε έτη, με συμβατική υποχρέωση της αντισυμβαλλόμενης εταιρείας να εξαγοράσει το πλοίο μετά την ολοκλήρωση της περιόδου ναύλωσης. Η αποαναγνώριση του παγίου λόγω της συμφωνίας δεν έχει επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ιστορία

Το πλοίο είχε ξεκινήσει να ναυπηγείται το 1984 στην Gdynia της Πολωνίας. Το χτίσιμο ολοκληρώθηκε το 1992 στην Ελλάδα, καθώς η ΑΝΕΚ το αγόρασε τότε ημιτελές. Είχε μήκος 175,5 μέτρα και ταχύτητα 21-22 κόμβους έχει τη δυνατότητα μεταφοράς 2.250 επιβατών και 1.650 μέτρα φορτηγών.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/07/2025 - 09:52
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