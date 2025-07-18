Διακυμάνσεις στις ασιατικές αγορές με το βλέμμα στο «άλμα» των αυστραλιανών μετοχών

Ρεκόρ χτύπησαν οι αυστραλιανές μετοχές στη συνεδρίαση της Παρασκευής (18/7), ενώ στο σύνολό τους οι συναλλαγές στις αγορές της Ασίας κινήθηκαν σε μεικτό έδαφος, μετά τα κέρδη της Wall Street.

Έτσι ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με «άλμα» 1,37% σε υψηλό ρεκόρ 8.757,20 μονάδων. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, από την αρχή του έτους, ο δείκτης σημειώνει άνοδο 6,62%.

Τα βαριά χαρτιά του δείκτη, όπως ο κολοσσός BHP και η Rio Tinto, σημειώνουν άνοδο 1,7% και 1,32% αντίστοιχα. Η εταιρεία βιοτεχνολογίας CSL σημείωσε άνοδο άνω του 1,7%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 χάνει 0,22% στις 39.815 μονάδες, ενώ ο TOPIX διολισθαίνει κατά 0,21% στις 2.833,76 μονάδες. Στα ιαπωνικά μάκρο, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έδειξαν ελαφρώς μεγαλύτερη του αναμενόμενου μείωση του δομικού πληθωρισμού τον Ιούνιο. Ωστόσο, η βασική μέτρηση που παρακολουθείται από την BOJ ως δείκτης του υποκείμενου πληθωρισμού αυξήθηκε στο 3,4%, πάνω από τον ετήσιο στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%.

Ο νοτιοκορεάτικος Kospi έκλεισε με απώλειες 0,13% στις 3.188,07 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κερδίζει 0,88% στις 24,718 μονάδες. Στην Κίνα, ο CSI 300 ενισχύεται με +0,42% στις 4.051,36 μονάδες.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 χάνει 0,67% στις 24.944,45 μονάδες. Την ίδια στιγμή στην Ταΐβάν, οι μετοχές της TSMC σημείωσαν άνοδο άνω του 2%και βρέθηκαν κοντά σε νέα υψηλά.

Η εταιρεία επωφελήθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ισχυρή ζήτηση για τα προηγμένα τσιπ της, και δήλωσε ότι η τάση αυτή είναι απίθανο να αλλάξει τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος C.C. Wei σημείωσε κάποια επιφύλαξη σχετικά με τον αντίκτυπο των αμερικανικών εμπορικών δασμών στη ζήτηση, ιδίως σε τομείς εκτός της βιομηχανίας τεχνητής νοημοσύνης. Το outlook για το έτος θεωρήθηκε επίσης κάπως επιφυλακτικό από τους αναλυτές.