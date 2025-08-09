Drones και κάμερες στην «φαρέτρα» της Επιθεώρησης Εργασίας - Στα €27,1 εκατ. τα πρόστιμα
Εργασιακά
10:19 - 09 Αυγ 2025

Drones και κάμερες στην «φαρέτρα» της Επιθεώρησης Εργασίας - Στα €27,1 εκατ. τα πρόστιμα

Στοχευμένους και εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων συνεχίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τα μέσα και τις μεθόδους της με καινοτόμες τεχνολογίες.

Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η χρήση drones για τον έλεγχο συνθηκών ασφάλειας και υγείας, καθώς και η παροχή body cameras στους Επιθεωρητές, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας στο έργο τους.

Καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, οι έλεγχοι επικεντρώνονται και στην προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση, ιδιαίτερα σε υπαίθριες εργασίες. Από την αρχή του καλοκαιριού έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.100 έλεγχοι για το θέμα αυτό, με στόχο την πρόληψη φαινομένων εξουθένωσης και κινδύνων για την υγεία.

Τα στοιχεία δείχνουν σταθερή αύξηση των ελέγχων: το 2023 πραγματοποιήθηκαν 73.579, το 2024 αυξήθηκαν σε 79.207, ενώ στο πρώτο επτάμηνο του 2025 καταγράφηκαν ήδη 46.042 έλεγχοι, με 9.631 κυρώσεις και πρόστιμα συνολικού ύψους 27,1 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά, οι Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων διενήργησαν 25.316 ελέγχους (6.821 κυρώσεις), οι Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας 16.840 (2.329 κυρώσεις) και οι Ειδικοί Επιθεωρητές 3.886 (481 κυρώσεις).

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με 82 νέους Επιθεωρητές – και ακόμη 32 προσλήψεις σε εξέλιξη – σε συνδυασμό με την αξιοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, του συστήματος Business Intelligence (BI) και των tablets στους ελέγχους, συμβάλλει στην ταχύτερη, ακριβέστερη και πιο στοχευμένη δράση.

Ο διοικητής της Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ελέγχων είναι αποτέλεσμα τόσο της αύξησης του αριθμού των Επιθεωρητών όσο και της χρήσης τεχνολογιών που επιτρέπουν καλύτερη προετοιμασία, στόχευση και υλοποίηση του ελεγκτικού έργου».

Μηχανική βλάβη στο «Πανόραμα» με 131 επιβάτες – Πλέει αυτοδύναμα προς Άγιο Κωνσταντίνο
Τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία
«Απόβαση» της ΑΑΔΕ στα νησιά για το τριήμερο: Drones, ΑΙ και μυστικοί έλεγχοι κατά της φοροδιαφυγής
Η ΑΑΔΕ αναβαθμίζει το σύστημα καταγγελιών – Πώς θα γίνονται οι έλεγχοι
Κικίλιας: 51% περισσότεροι έκτακτοι έλεγχοι στα πλοία - Μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας
Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις
