ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για προσλήψεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ωφελούμενων και αποκλειομένων του ειδικού προγράμματος απασχόλησης 100 ανέργων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 1.860.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει 100 θέσεις πλήρους απασχόλησης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι της σχετικής δημόσιας πρόσκλησης. Στόχος είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού με ανέργους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ και διαθέτουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν για διάστημα 12 μηνών με ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές έως 1.300 ευρώ. Οι πίνακες καταρτίστηκαν με χρήση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ και βάσει των κριτηρίων της δημόσιας πρόσκλησης, η οποία έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τους πίνακες κατάταξης και αποκλεισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ, στην ενότητα:

dypa.gov.gr > Προγράμματα Απασχόλησης > Κλειστά Προγράμματα > Προγράμματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση οι άνεργοι > Προγράμματα Απασχόλησης στον Δημόσιο Τομέα

Η ενημέρωση των επιτυχόντων για την τοποθέτησή τους στους επιβλέποντες φορείς θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς φυσική παρουσία στα ΚΠΑ2. Επίσης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, οι συμμετέχοντες μπορούν να ενημερωθούν για την αίτηση και τη μοριοδότησή τους, καθώς και –σε περίπτωση αποκλεισμού– για τους λόγους απόρριψης.

Για πληροφορίες σχετικά με την προσκόμιση δικαιολογητικών και την τοποθέτηση, οι ωφελούμενοι καλούνται να συμβουλεύονται την επίσημη σελίδα της ΔΥΠΑ, όπου έχουν αναρτηθεί όλες οι σχετικές λεπτομέρειες.