ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Ολοκληρώθηκε η τελευταία αίρεση της Δημόσιας Πρότασης

Αναφορικά με την Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση που κατατέθηκε στις 2 Ιουλίου 2025 για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών», η εταιρεία «PE SUB HOLDINGS, LLC» ανακοινώνει ότι στις 22 Αυγούστου 2025 εκπληρώθηκε η μοναδική αίρεση που αναφερόταν στην ενότητα 1.14 του Πληροφοριακού Δελτίου της 30ης Ιουλίου 2025.

Με την ικανοποίηση της εν λόγω προϋπόθεσης, η Δημόσια Πρόταση δεν υπόκειται σε καμία άλλη αίρεση.