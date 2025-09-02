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Επιθεώρηση Εργασίας: 1.345 έλεγχοι για θερμική καταπόνηση - Πρόστιμα €94.502 σε 52 παραβάσεις
Εργασιακά
14:57 - 02 Σεπ 2025

Επιθεώρηση Εργασίας: 1.345 έλεγχοι για θερμική καταπόνηση - Πρόστιμα €94.502 σε 52 παραβάσεις

Reporter.gr Newsroom
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Από τις αρχές Ιουνίου έχουν διενεργηθεί 1.345 έλεγχοι για θερμική καταπόνηση εργαζομένων, με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 94.502 ευρώ σε 52 περιπτώσεις παραβάσεων, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Περισσότεροι από τους μισούς ελέγχους (54,65%) πραγματοποιήθηκαν στους τομείς των κατασκευών, της εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων, όπου η καταπόνηση των εργαζομένων είναι εντονότερη λόγω μετεωρολογικών συνθηκών ή χαρακτηριστικών του μικροκλίματος στους εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Τα υψηλότερα πρόστιμα επιβλήθηκαν στις κατασκευές, συνολικού ύψους 55.701 ευρώ, ενώ ακολούθησαν η εστίαση με 11.600 ευρώ και η μεταποίηση με 10.601 ευρώ.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν, επίσης, παραβάσεις σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο (όπως εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων, οργανωτικά μέτρα, συντονισμός εργασιών, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας), τη χρήση μέσων ατομικής προστασίας και την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένης της τήρησης ιατρικών φακέλων και βεβαιώσεων καταλληλότητας).

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