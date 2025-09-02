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Alpha Bank: Στήριξη στην καθολική προσβασιμότητα και τον πολιτισμό σε Εθνικό Θέατρο και Εθνική Λυρική Σκηνή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:44 - 02 Σεπ 2025

Alpha Bank: Στήριξη στην καθολική προσβασιμότητα και τον πολιτισμό σε Εθνικό Θέατρο και Εθνική Λυρική Σκηνή

Reporter.gr Newsroom
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Η Alpha Bank ενίσχυσε έμπρακτα τους δύο μεγαλύτερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας, το Εθνικό Θέατρο και την Εθνική Λυρική Σκηνή, οι οποίοι σε συνεργασία με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας ATLAS E.P., κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής περιόδου 2024-2025, φιλοξένησαν περισσότερους από 34.000 θεατές. Συγκεκριμένα, 28.604 θεατές παρακολούθησαν τις θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, ενώ 6.000 παραβρέθηκαν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Υποστήριξη προσβάσιμων παραστάσεων και παιδικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους», η Alpha Bank συνεργάστηκε και φέτος με το Εθνικό Θέατρο, τη μεγαλύτερη σκηνή της χώρας, για την πραγματοποίηση σειράς παραστάσεων, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, ενώ η συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και τη νέα θεατρική περίοδο (2025-2026).

Συνολικά, κατά τη θεατρική περίοδο 2024- 2025, πραγματοποιήθηκαν 7 προσβάσιμες παραστάσεις: 3 παραστάσεις του έργου - σταθμoύ του παγκόσμιου ρεπερτορίου «Το Σχολείο των Γυναικών» του Μολιέρου, 2 του έργου «Φάουστ», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε, που στόχο είχαν να μεταδώσουν με ευθύ, άμεσο και προσβάσιμο τρόπο τα βαθιά νοήματα των κειμένων, ώστε το κοινό να παραμείνει προσηλωμένο στην καλλιτεχνική εμπειρία. Επιπλέον, «Τα Γενέθλια» της Ζωρζ Σαρή, ένα από τα σπουδαιότερα έργα της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας που ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή του «Μικρού Εθνικού», παρουσιάστηκε και σε 2 προσβάσιμες παραστάσεις.

Όλες οι παραστάσεις έλαβαν χώρα σε συνθήκες πλήρους προσβασιμότητας για άτομα με οπτική αναπηρία, με υπηρεσίες απτικής ξενάγησης πριν την έναρξη των παραστάσεων και ακουστικής περιγραφής κατά την διάρκειά τους, για κωφά και βαρήκοα άτομα, με ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και SDH Υπέρτιτλους. Τέλος, οι χώροι του Εθνικού Θεάτρου είναι προσβάσιμοι σε άτομα με αναπηρία και επιτρέπεται η είσοδος σκύλων – οδηγών.

Παράλληλα, διοργανώνοντας σταθερά δράσεις που φέρνουν σε επαφή τους εργαζόμενους της Τράπεζας με την τέχνη, την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά, σχεδιάσαμε μία ξεχωριστή βιωματική ξενάγηση στο ιστορικό κτίριο Τσίλλερ, υπό την καθοδήγηση των Δραματουργών του Εθνικού Θεάτρου. Τέλος, η Τράπεζα ήταν χορηγός της παιδικής σκηνής του Εθνικού Θέατρου, για την υλοποίηση των παιδικών παραστάσεων «Τα Γενέθλια» της Ζωρζ Σαρή και «Ο Νιλς Χόλγκερσον, η Λιλίκα και τα τέσσερα Πι» του Ηλία Κουνέλα.

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή

Για την καλλιτεχνική σεζόν 2024 – 2025 η Alpha Bank ήταν χορηγός προσβασιμότητας για 3 παραστάσεις της παραγωγής «ο Αποτυχημένος» του Τόμας Μπέρνχαρντ, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της. Επίσης, χορήγησε την καλλιτεχνική παραγωγή μπαλέτου «Τσαϊκόφσκι» σε μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και χορογραφία του Καγιετάνο Σότο, η οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για 5 παραστάσεις.

Επιπλέον, με την υποστήριξη της Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν, για δεύτερη χρονιά, τα καλλιτεχνικά εργαστήρια «Κινούμενα Ηχοτοπία» που απευθύνονταν σε έφηβους μαθητές με ή χωρίς οπτική/ακουστική αναπηρία και τους καθηγητές τους. Στόχοι της δράσης ήταν η ενίσχυση της ενταξιακής εκπαίδευσης μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας, η καλλιέργεια της συλλογικότητας εντός και εκτός της σχολικής δομής, η μετάδοση συμπεριληπτικών μαθησιακών εργαλείων, η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών ειδικής και μη αγωγής, η ανάδειξη της σωματικότητας ως μέσο επικοινωνίας και διαλόγου, αλλά και η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αναπηρίας και τέχνης.

Στον φετινό κύκλο δράσεων συμμετείχαν 120 μαθητές από τα σχολεία Ειδικό σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, το Ειδικό σχολείο Κωφών Αργυρούπολης, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου, το 3ο Γενικό Γυμνάσιο Περιστερίου, το ΚΕΑΤ Καλλιθέας και το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2025, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εργαζόμενους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε θέματα κινητικότητας, επικοινωνίας και υποδοχής ατόμων με αναπηρία. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την «Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών» και το Εργαστήρι έρευνας και καινοτομίας στην καθολική προσβασιμότητα «Prosvasis».

Με επίκεντρο την πρωτοβουλία «Πολιτισμός για Όλους» και τις δύο επιτυχημένες συνεργασίες, η Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου, δήλωσε: «Η ιστορία της Alpha Bank είναι συνυφασμένη με τη στήριξη των Τεχνών και του Πολιτισμού και θεωρούμε ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή της χώρας, είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων. Η συνεργασία μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Εθνικό Θέατρο, έχει ως κοινό όραμα την ισότιμη πρόσβαση στην καλλιτεχνική δημιουργία για όλους και όλες. Κύριο μέλημά μας είναι η μεταστροφή των αντιλήψεων σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε χώρους πολιτισμού, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η καλλιέργεια της συμπερίληψης και, τελικά, η άρση των ανισοτήτων».

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