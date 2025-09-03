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ΔΕΘ 2025: Η στήριξη των συνταξιούχων στο επίκεντρο – Στόχος η αύξηση του καθαρού εισοδήματος
Εργασιακά
19:05 - 03 Σεπ 2025

ΔΕΘ 2025: Η στήριξη των συνταξιούχων στο επίκεντρο – Στόχος η αύξηση του καθαρού εισοδήματος

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές παρεμβάσεις για τη στήριξη των συνταξιούχων αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με βασικό στόχο την αύξηση του καθαρού εισοδήματος όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων.

Όπως μεταδόθηκε στην ΕΡΤ, στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η προσωπική διαφορά, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις «απορροφά» τις ετήσιες αυξήσεις των συντάξεων. Το πιο ευνοϊκό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει πλήρη κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και ενσωμάτωσή της στην ανταποδοτική σύνταξη, γεγονός που θα επιφέρει πραγματικές αυξήσεις για περισσότερους από 600.000 συνταξιούχους από τον Ιανουάριο του 2026.

Εναλλακτικά, μελετάται ένα σταδιακό μοντέλο κατάργησης, με αρχική ενσωμάτωση του 50% της προσωπικής διαφοράς. Αυτό το σενάριο θα αφορά περίπου 300.000 συνταξιούχους.

Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις και στην εισφορά αλληλεγγύης, αν και ήδη ισχύει η αναπροσαρμογή των σχετικών κλιμακίων σύμφωνα με τις αυξήσεις των συντάξεων.

Με νομοθετική ρύθμιση στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ορίζονται φορολογικές ελαφρύνσεις για εργαζόμενους συνταξιούχους, ενώ εξετάζεται και μείωση της παρακράτησης φόρου, μέτρο που θα οδηγούσε σε αύξηση καθαρής σύνταξης κατά περίπου 2,5%, αντισταθμίζοντας εν μέρει τον αναμενόμενο πληθωρισμό του 2026.

Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο θα καταβληθεί η μόνιμη ενίσχυση ύψους 250 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, όπως είχε ανακοινωθεί από τον περασμένο Απρίλιο. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο διεύρυνσης του μέτρου, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο.

Στόχος των κυβερνητικών παρεμβάσεων είναι να δημιουργηθεί καθαρό όφελος για όσο το δυνατόν περισσότερους συνταξιούχους, ενισχύοντας την αγοραστική τους δύναμη σε ένα περιβάλλον επίμονου πληθωρισμού.

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