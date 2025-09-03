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Επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη
Τεχνολογία
18:46 - 03 Σεπ 2025

Επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη

Reporter.gr Newsroom
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Στο Εργοστάσιο Παραγωγής Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων της Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις ρομποτικές γραμμές παραγωγής, τον ειδικό καθαρό χώρο για εφαρμογές στο διάστημα, και να συνομιλήσει με τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρείας.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη του ελληνικού νανοδορυφόρου MICE-1, που έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, κατασκευαστεί και ολοκληρωθεί εξ ολοκλήρου στην Αλεξανδρούπολη, και αναμένεται να εκτοξευθεί έως τα τέλη του 2025 με τον πύραυλο FALCON-9 από τις εγκαταστάσεις της SpaceX.

Ο MICE-1 συμπληρώνει το σύστημα LAROS, ενισχύοντας τις δυνατότητες συλλογής και μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πρόβλεψης τεχνικών βλαβών, βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, συμβάλλοντας σε μια πιο βιώσιμη και ασφαλή ναυτιλία.

Η αποστολή του εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA). Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης “Ανάπτυξη Δικτύου Μικροδορυφόρων” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, και αποτελεί στρατηγική επένδυση στην καινοτομία, την τεχνολογική αυτοτέλεια, την ανθεκτικότητα και την κυριαρχία της χώρας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Παπαστεργίου ενημερώθηκε επίσης για την εξέλιξη του πρώτου Cyber Hub – NIS2 στην Ελλάδα, που ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο. Ο νέος κόμβος κυβερνοασφάλειας φιλοδοξεί να αποτελέσει ολοκληρωμένο οικοσύστημα στρατηγικής και τεχνολογικής θωράκισης, προσφέροντας εκπαίδευση, αναλύσεις κυβερνοαπειλών, διαχείριση περιστατικών και προηγμένες λύσεις προστασίας δεδομένων.

Μέσα από τα έργα και τις συνεργασίες της, η Prisma Electronics ενδυναμώνει την τοπική οικονομία, στηρίζει την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και τοποθετεί τον Έβρο στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής τεχνολογικής προοπτικής.

Δήλωση Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης

«Η σημερινή επίσκεψή μου στην Prisma Electronics είναι μια έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική περιφέρεια μπορεί να πρωταγωνιστεί στη διεθνή καινοτομία και τεχνολογία. Μαζί με τον Υφυπουργό και Βουλευτή Έβρου Χρήστο Δερμεντζόπουλο, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την πορεία σημαντικών πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν τον Έβρο σε κόμβο ψηφιακής ανάπτυξης. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, στο πλαίσιο του οποίου προχωρά η κατασκευή του ελληνικού νανοδορυφόρου MICE-1 με εφαρμογή στον επιχειρηματικό τομέα που αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου στην Αλεξανδρούπολη, ένα έργο που συνδέει την ακριτική περιοχή με τη σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο και τις ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες.

Η Αλεξανδρούπολη, με τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους της, αποδεικνύει ότι η Ελλάδα διαθέτει το ταλέντο, το όραμα και τις δυνατότητες να επενδύσει στο μέλλον, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους πολίτες και προστιθέμενη αξία για την εθνική οικονομία.“

Δήλωση Διευθύνοντα Συμβούλου Prisma Electronics Χρηστού Γιορδαμλή

"Χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Παπαστεργίου μαζί με τον Υφυπουργό κ. Χρήστο Δερμεντζόπουλο είναι σήμερα εδώ μαζί μας στην Αλεξανδρούπολη. Είχαμε την τιμή να τους ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τις δυνατότητές μας στο νέο τοπίο των ψηφιακών εφαρμογών και του διαστήματος.

Είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που παράγει συσκευές ΙοΤ για την Ναυτιλία, η πρώτη ελληνική εταιρεία που σε λίγες εβδομάδες θα έχει τον δικό της νανοδορυφόρο σε τροχιά. Με αυτόν θα δημιουργήσουμε μία νέα γενιά προϊόντων για την επόμενη δεκαετία, σε ένα νέο περιβάλλον όπου πλοία και συστήματα επιτηρούνται συνεχώς, λειτουργώντας πιο φιλικά στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Το όραμά μας γίνεται πραγματικότητα: η Prisma να αποτελέσει ένα Hub Τεχνολογίας και Καινοτομίας στην ακριτική Ελλάδα, για έρευνες και εφαρμογές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, τις έξυπνες πόλεις, τον τουρισμό, την αμυντική βιομηχανία, την πολιτική προστασία και τη ναυτιλία, με ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους μας, την φανταστική ομάδα της Prisma Electronics."

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