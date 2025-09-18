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Παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και τη φιλοξενία
Εργασιακά
11:44 - 18 Σεπ 2025

Παράταση έως τις 12 Οκτωβρίου για αιτήσεις στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και τη φιλοξενία

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι τις 12 Οκτωβρίου συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητριών και μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2025–2026. 

Οι ειδικότητες που προσφέρονται καλύπτουν κλάδους υψηλής ζήτησης στον τουρισμό και τη φιλοξενία: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου, Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες και όσοι είναι 18 ετών και άνω, με τουλάχιστον απολυτήριο Γυμνασίου. Για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας στη διαδρομή: Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Πειραματική Επαγγελματική Σχολή της ΔΥΠΑ.

Οι ΠΕΠΑΣ λειτουργούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο Κρήτης, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο, εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση στις εκπαιδευτικές δομές από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο και πρακτική άσκηση σε συνεργασία με ξενοδοχεία 4* και 5* από το Μάιο έως τον Οκτώβριο, με πλήρη απασχόληση (8 ώρες ημερησίως, πέντε ημέρες την εβδομάδα). Η εβδομαδιαία αμοιβή των μαθητών ανέρχεται σε 186,70 ευρώ.

Ανάλογα με την πόλη, οι ειδικότητες κατανέμονται ως εξής: στο Καλαμάκι, το Ηράκλειο και τη Ρόδο λειτουργούν και οι τρεις ειδικότητες· στη Μυτιλήνη και την Πάτρα προσφέρονται οι ειδικότητες «Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης» και «Τεχνίτης Επισιτισμού»· ενώ στη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα η ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου».

Οι μαθητές και οι μαθήτριες επωφελούνται από αμοιβή και πλήρη ασφάλιση κατά τη διάρκεια της μαθητείας, σύγχρονα εργαστήρια, δωρεάν βιβλία και βοηθήματα, καθώς και εκπαίδευση από έμπειρο προσωπικό. Επιπλέον, παρέχονται επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα και σίτισης 9 ευρώ ημερησίως (με διευρυμένα κριτήρια), σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και δυνατότητα αναβολής στράτευσης.

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