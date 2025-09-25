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Παρατείνονται έως τις 28/9 οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ
Εργασιακά
11:12 - 25 Σεπ 2025

Παρατείνονται έως τις 28/9 οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025-26 στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, με στόχο την κάλυψη των κενών θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, πατώντας εδώ. Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.

Δείτε εδώ τις ειδικότητες ανά ΕΠΑΣ Μαθητείας για την υποβολή αίτησης.

Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης έχουν:

  • Άτομα ηλικίας 15–29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010).
  • Κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη: οι μαθητές λαμβάνουν 125€ ή 156€ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα) για διάστημα 2 ετών.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ εργάζονται το πρωί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέσεις σχετικές με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Η ΔΥΠΑ προσφέρει μέσω των ΕΠΑΣ:

  • Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή και ασφάλιση σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.
  • Συνδυασμό πρωινής μαθητείας σε εργασιακό χώρο με απογευματινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.
  • Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.
  • Έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως και σίτισης 9€ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
  • Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.
  • Αναβολή στράτευσης.
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