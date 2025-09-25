Παρατείνονται έως τις 28/9 οι αιτήσεις για τις ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59, μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet, πατώντας εδώ. Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ.
Δείτε εδώ τις ειδικότητες ανά ΕΠΑΣ Μαθητείας για την υποβολή αίτησης.
Δικαίωμα Υποβολής Αίτησης έχουν:
- Άτομα ηλικίας 15–29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010).
- Κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.
Η μαθητεία είναι αμειβόμενη: οι μαθητές λαμβάνουν 125€ ή 156€ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα) για διάστημα 2 ετών.
Οι μαθητές των ΕΠΑΣ εργάζονται το πρωί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέσεις σχετικές με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.
Η ΔΥΠΑ προσφέρει μέσω των ΕΠΑΣ:
- Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή και ασφάλιση σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.
- Συνδυασμό πρωινής μαθητείας σε εργασιακό χώρο με απογευματινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.
- Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.
- Έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.
- Επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως και σίτισης 9€ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.
- Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.
- Αναβολή στράτευσης.