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Άρειος Πάγος: Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν
Ειδήσεις
11:41 - 26 Σεπ 2025

Άρειος Πάγος: Τα αιτήματα εκταφής μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Reporter.gr Newsroom
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Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανακοίνωσε ότι εξετάζει τα αιτήματα εκταφής θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, τα οποία αποσκοπούν στην επαλήθευση της ταυτοποίησης DNA, και θα απαντηθούν σύντομα από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.

Η Εισαγγελία, με αφορμή δημοσιεύματα, σχετικά με υποβληθέντα αιτήματα εκταφής θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, ανακοίνωσε, ότι «τα εν λόγω αιτήματα που αποβλέπουν σε εξακρίβωση και πιστοποίηση της ταύτισης ή μη του DNA των σορών, που παραδόθηκαν, προς ταφή, κατά τη διάρκεια της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, με το DNA των ήδη αιτούντων την εκταφή προσώπων, μελετώνται και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν, από τους αρμόδιους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους».

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