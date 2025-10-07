ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Πρεμιέρα για τα επιδόματα ενοικίου και των €250 στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο – Οι δικαιούχοι
Εργασιακά
12:39 - 07 Οκτ 2025

Πρεμιέρα για τα επιδόματα ενοικίου και των €250 στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο – Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
Δύο καινούργιες παροχές πρόκειται να δοθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2025 σε Έλληνες πολίτες.

Αναλυτικότερα πρόκειται για:

1. Το επίδομα των 250 ευρώ

Μέσα στον Νοέμβριο 2025, θα καταβληθεί το νέο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε συγκεκριμένους συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η χορήγησή του θα βασίζεται σε εισοδηματικά, ηλικιακά και περιουσιακά κριτήρια. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

2. Η επιστροφή ενοικίου

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του ίδιου έτους, θα δοθεί αυτόματα σε δικαιούχους και το ετήσιο επίδομα ενοικίου. Αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και φοιτητικές κατοικίες, και απευθύνεται σε ενοικιαστές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Η ενίσχυση αυτή θα αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου καταβληθέντος ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το επίδομα αυτό θεσπίζεται ως μόνιμο μέτρο και καλύπτει επίσης ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης ή διαζευγμένους γονείς. Η καταβολή του θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

3. Εισοδηματικά όρια για το επίδομα ενοικίου

Για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου ισχύουν τα εξής εισοδηματικά όρια:

  • Για άγαμα άτομα, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.
  • Για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, το ανώτατο όριο είναι 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ για κάθε παιδί.
  • Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο ορίζεται στις 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.
