Πρεμιέρα για τα επιδόματα ενοικίου και των €250 στους συνταξιούχους τον Νοέμβριο – Οι δικαιούχοι

Δύο καινούργιες παροχές πρόκειται να δοθούν για πρώτη φορά το φθινόπωρο του 2025 σε Έλληνες πολίτες.

Αναλυτικότερα πρόκειται για:

1. Το επίδομα των 250 ευρώ

Μέσα στον Νοέμβριο 2025, θα καταβληθεί το νέο βοήθημα ύψους 250 ευρώ σε συγκεκριμένους συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η χορήγησή του θα βασίζεται σε εισοδηματικά, ηλικιακά και περιουσιακά κριτήρια. Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι πληρούν τις προϋποθέσεις, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

2. Η επιστροφή ενοικίου

Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του ίδιου έτους, θα δοθεί αυτόματα σε δικαιούχους και το ετήσιο επίδομα ενοικίου. Αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και φοιτητικές κατοικίες, και απευθύνεται σε ενοικιαστές που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια. Η ενίσχυση αυτή θα αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου καταβληθέντος ενοικίου, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το επίδομα αυτό θεσπίζεται ως μόνιμο μέτρο και καλύπτει επίσης ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης ή διαζευγμένους γονείς. Η καταβολή του θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο έως τις 30 Νοεμβρίου.

3. Εισοδηματικά όρια για το επίδομα ενοικίου

Για τη χορήγηση της επιστροφής ενοικίου ισχύουν τα εξής εισοδηματικά όρια: