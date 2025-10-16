Ρεβόιλ: Νέα Προϊσταμένη Λογιστηρίου η Σεμίνα Γαλαζούλα

Η Εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η κυρία Σεμίνα Γαλαζούλα αναλαμβάνει τη θέση της Προϊσταμένης Λογιστηρίου.

Η κυρία Γαλαζούλα, που αποτελεί στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης της REVOIL τα τελευταία 2,5 έτη, είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Έχει πολυετή θητεία εργαζόμενη ως λογίστρια, οικονομικός και φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, ενώ εργάζεται στον κλάδο των πετρελαιοειδών για πλέον των 12 ετών.

Η REVOIL συγχαίρει την κα Γαλαζούλα για την ανάληψη των νέων της καθηκόντων, προσδοκώντας σε συνέχιση της πολύ εποικοδομητικής και αποδοτικής συνεργασίας.

Η Εταιρεία τέλος ευχαριστεί τον αποχωρήσαντα κο Παναγόπουλο για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην Εταιρεία και εύχεται καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία.