Μηλαπίδης (Υπ. Εργασίας): Συγκλίνουσες δυνάμεις η δημογραφική γήρανση και η τεχνολογική αλλαγή στην εποχή της Τεχνητής Δικαιοσύνης

Στις εργασίες της 148ης Συνόδου της Επιτροπής του ΟΟΣΑ για την Απασχόληση, την Εργασία και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, κ. Νίκος Μηλαπίδης.

Ο Γενικός Γραμματέας στην παρέμβασή του, στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον τη εργασίας υπό το πρίσμα της υγιούς γήρανσης και της μακροβιότητας, τόνισε την σημασία της εξασφάλισης ασφαλών συνθηκών εργασίας, υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους αλλα κυρίως για εκείνους τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας σε μεγαλύτερη ηλικία. «Διαβατήριο» για την παραμονή στην αγορά εργασίας είναι η διαρκής κατάρτιση για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.

«Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, η δημογραφική γήρανση και η τεχνολογική αλλαγή αποτελούν συγκλίνουσες δυνάμεις. Η κοινή διαχείρισή τους —επενδύοντας σε ανθρώπους, δεξιότητες και καινοτομία— είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί τόσο η οικονομική ανταγωνιστικότητα όσο και η κοινωνική συνοχή», σημείωσε ο κ. Μηλαπίδης

Αναφερόμενος στον καθοριστικό παράγοντα των δημογραφικών τάσεων υπογράμμισε ότι η μακροβιότητα και η υγιής γήρανση από τη μια και η μείωση γεννήσεων από την άλλη, διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό, το μέλλον της εργασίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Μηλαπίδης, παρουσίασε την πρόοδο που έχει παρουσιάσει η Ελλάδα στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στους εργαζόμενους της ηλικιακής ομάδας, 55-64 από 34% το 2014 σε 57% το 2024, και την κατακόρυφη αύξηση του ποσοστού εργαζομένων συνταξιούχων από 30.000 σε 240.000, μετά την νομοθέτηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, παροχής κινήτρων για προαιρετική επιστροφή στην εργασία, μετά την συνταξιοδότηση.