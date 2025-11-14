Προειδοποίηση ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα σε δημογραφικό αδιέξοδο - Εργασιακό κενό 2 εκατομμυρίων έως το 2050

Σοβαρές προειδοποιήσεις για το δημογραφικό και τις τεράστιες επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία απηύθυνε ο Άρης Αλεξόπουλος, επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ για τη Δυναμική των Πληθυσμών.

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤΝΕWS, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τριπλό φαινόμενο, «γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο και μετακινούμαστε περισσότερο», που ήδη αποσταθεροποιεί την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο πληθυσμός 15–64 ετών θα μειωθεί κατά περίπου 2 εκατομμύρια μέχρι το 2050. «Σήμερα είμαστε 6,6 εκατομμύρια. Το 2050 θα είμαστε 30% λιγότεροι», ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος, προειδοποιώντας ότι η μείωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 15% του ΑΕΠ, εάν δεν ενισχυθεί η παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό.

Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό - 1 άνεργος για 10 κενές θέσεις

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ Κρήτης περιέγραψε μια αγορά εργασίας «στραγγαλισμένη» από την έλλειψη προσωπικού: Το 75% των επιχειρήσεων δηλώνει πως δεν βρίσκει εργαζομένους.

Πριν την πανδημία υπήρχε 1 άνεργος για 1 κενή θέση, σήμερα αντιστοιχεί 1 άνεργος για 10 κενές θέσεις.

Ταυτόχρονα, σημαντικές ειδικότητες όπως υδραυλικοί, τεχνικοί αυτοκινήτων και χειριστές κλαρκ εμφανίζουν οξύτατες ελλείψεις. Πολλοί άνεργοι είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είτε δεν θεωρούν τις διαθέσιμες θέσεις ελκυστικές.

Έμφυλος και ηλικιακός αποκλεισμός

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Αλεξόπουλος στην άνιση συμμετοχή των γυναικών:

Η ανεργία στις γυναίκες φτάνει το 12%, έναντι 6% στους άνδρες.

Από τα 3 εκατομμύρια γυναίκες, εργάζονται μόλις 1,8 εκατ.

Παράλληλα, περίπου 700.000 άτομα ηλικίας 55–64 ετών παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, με τον ίδιο να μιλά για «ηλικιακό ρατσισμό» στις προσλήψεις.

Ως την πιο άμεση απάντηση στο πρόβλημα, ο κ. Αλεξόπουλος πρότεινε οργανωμένη προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Αυτό, όπως είπε, πρέπει να περιλαμβάνει:

αναζήτηση εργατικού δυναμικού στις χώρες προέλευσης,

μαθήματα γλώσσας πριν την άφιξη,

επαγγελματική κατάρτιση εκ των προτέρων,

προγράμματα μακράς παραμονής.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για 5.000 εργαζομένους, σημειώνοντας ότι χρειάζονται περισσότερα και σταθερότερα σχήματα συνεργασίας.

Ο κ. Αλεξόπουλος έκλεισε με μια σαφή προειδοποίηση: «Τα επόμενα χρόνια ο διεθνής ανταγωνισμός δεν θα αφορά μόνο τις επενδύσεις ή την τεχνολογία, αλλά ποιος θα καταφέρει να προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό. Ο ανταγωνισμός θα αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο».