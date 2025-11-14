ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Προειδοποίηση ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα σε δημογραφικό αδιέξοδο - Εργασιακό κενό 2 εκατομμυρίων έως το 2050
Εργασιακά
11:11 - 14 Νοε 2025

Προειδοποίηση ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα σε δημογραφικό αδιέξοδο - Εργασιακό κενό 2 εκατομμυρίων έως το 2050

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σοβαρές προειδοποιήσεις για το δημογραφικό και τις τεράστιες επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία απηύθυνε ο Άρης Αλεξόπουλος, επικεφαλής του Κέντρου Κρήτης του ΟΟΣΑ για τη Δυναμική των Πληθυσμών. 

Όπως τόνισε ο κ. Αλεξόπουλος μιλώντας στο ΕΡΤΝΕWS, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τριπλό φαινόμενο, «γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο και μετακινούμαστε περισσότερο», που ήδη αποσταθεροποιεί την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο πληθυσμός 15–64 ετών θα μειωθεί κατά περίπου 2 εκατομμύρια μέχρι το 2050. «Σήμερα είμαστε 6,6 εκατομμύρια. Το 2050 θα είμαστε 30% λιγότεροι», ανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος, προειδοποιώντας ότι η μείωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 15% του ΑΕΠ, εάν δεν ενισχυθεί η παραγωγικότητα και το εργατικό δυναμικό.

Επιχειρήσεις χωρίς προσωπικό - 1 άνεργος για 10 κενές θέσεις

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ Κρήτης περιέγραψε μια αγορά εργασίας «στραγγαλισμένη» από την έλλειψη προσωπικού: Το 75% των επιχειρήσεων δηλώνει πως δεν βρίσκει εργαζομένους.

Πριν την πανδημία υπήρχε 1 άνεργος για 1 κενή θέση, σήμερα αντιστοιχεί 1 άνεργος για 10 κενές θέσεις.

Ταυτόχρονα, σημαντικές ειδικότητες όπως υδραυλικοί, τεχνικοί αυτοκινήτων και χειριστές κλαρκ εμφανίζουν οξύτατες ελλείψεις. Πολλοί άνεργοι είτε δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα είτε δεν θεωρούν τις διαθέσιμες θέσεις ελκυστικές.

Έμφυλος και ηλικιακός αποκλεισμός

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Αλεξόπουλος στην άνιση συμμετοχή των γυναικών:

  • Η ανεργία στις γυναίκες φτάνει το 12%, έναντι 6% στους άνδρες.
  • Από τα 3 εκατομμύρια γυναίκες, εργάζονται μόλις 1,8 εκατ.

Παράλληλα, περίπου 700.000 άτομα ηλικίας 55–64 ετών παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, με τον ίδιο να μιλά για «ηλικιακό ρατσισμό» στις προσλήψεις.

Ως την πιο άμεση απάντηση στο πρόβλημα, ο κ. Αλεξόπουλος πρότεινε οργανωμένη προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες. Αυτό, όπως είπε, πρέπει να περιλαμβάνει:

  • αναζήτηση εργατικού δυναμικού στις χώρες προέλευσης,
  • μαθήματα γλώσσας πριν την άφιξη,
  • επαγγελματική κατάρτιση εκ των προτέρων,
  • προγράμματα μακράς παραμονής.

Αναφέρθηκε στη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου για 5.000 εργαζομένους, σημειώνοντας ότι χρειάζονται περισσότερα και σταθερότερα σχήματα συνεργασίας.

Ο κ. Αλεξόπουλος έκλεισε με μια σαφή προειδοποίηση: «Τα επόμενα χρόνια ο διεθνής ανταγωνισμός δεν θα αφορά μόνο τις επενδύσεις ή την τεχνολογία, αλλά ποιος θα καταφέρει να προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό. Ο ανταγωνισμός θα αφορά το ανθρώπινο κεφάλαιο».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 16:22
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος
Πολιτική

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν
Οικονομία

Κάτω από τη βάση οι Έλληνες στην αποταμίευση: Ξοδεύουν συστηματικά περισσότερα από όσα βγάζουν

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση εισοδήματος νοικοκυριών το δ&#039; τρίμηνο
Οικονομία

ΟΟΣΑ: Πρωτιά της Ελλάδας στην αύξηση εισοδήματος νοικοκυριών το δ' τρίμηνο

Αποστολάκη: Ζητά κατάργηση της υποχρεωτικής έφεσης των δήμων – «Ομηρία» των εργαζομένων με τη «τροπολογία Βορίδη»
Πολιτική

Αποστολάκη: Ζητά κατάργηση της υποχρεωτικής έφεσης των δήμων – «Ομηρία» των εργαζομένων με τη «τροπολογία Βορίδη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
27/05/2026 - 14:11

Σπανάκης για αλλαγές στα δημοτικά τέλη: Καταργείται το ΤΑΠ και θεσπίζεται νέο τέλος ανάπτυξης

Πολιτική
27/05/2026 - 13:59

Ελλάδα–Φινλανδία: Κοινό μήνυμα για ασφάλεια, υβριδικές απειλές και ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:51

Πειραιώς: Αποκλειστικός χορηγός δύο συναυλιών στο πλαίσιο των «Εορτών Αποχαιρετισμού» του Φεστιβάλ Αθηνών - Επιδαύρου 2026

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 13:48

Φουρτούνες στην BP: Απομάκρυνε τον πρόεδρό της μετά από καταγγελίες για εκφοβιστική συμπεριφορά

Πολιτική
27/05/2026 - 13:48

Μητσοτάκης για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κ. Πολάκη

Εμπορεύματα
27/05/2026 - 13:42

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με φόντο την πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:35

Η Ευρώπη αρχίζει να πιστεύει ότι ο Πούτιν θα επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από την Ουκρανία

Ειδήσεις
27/05/2026 - 13:29

ΗΠΑ: Σφάλμα στους αρχικούς υπολογισμούς της τελωνειακής υπηρεσίας - Επιστροφές $20,6 δισ. από δασμούς

Οικονομία
27/05/2026 - 13:21

Χατζηθεοδοσίου: Ο υπερτουρισμός χωρίς τα αναγκαία έσοδα δεν έχει νόημα - «Καταστροφικό» μοντέλο το all inclusive

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 13:19

Χαρδούβελης για τράπεζες στην ψηφιακή εποχή: Stablecoins, AI και νέες προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Οικονομία
27/05/2026 - 13:02

ΟΔΔΗΧ: Ισχυρή ζήτηση για έντοκα γραμμάτια 26 εβδομάδων – Υπερκάλυψη 2,62 φορές και απόδοση 2,21%

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
27/05/2026 - 12:49

Παπαστράτος: 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα - Στο δρόμο προς τα 100, επενδύει στη νέα γενιά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ