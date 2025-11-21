Κεραμέως: Μέχρι το τέλος του έτους, θα δημοσιοποιηθεί ο οδικός χάρτης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Για τα μέτρα της κυβέρνησης αναφορικά με τις συντάξεις, τις υπερωρίες και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μίλησε σήμερα (21/11) η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Πιο συγκεκριμένα, η υπουργός Εργασίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά αναφέρθηκε αρχικά στο μείζονα πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τρίτη συνεχόμενη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία, κάνοντας λόγο για πολιτική κυριαρχία της κυβέρνησης παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στα μέσα της δεύτερης θητείας της.

Όπως είπε η κα. Κεραμέως: «υπάρχει μια πολιτική κυριαρχία της ΝΔ, υπάρχει σαφέστατα μια κόπωση δεν υπάρχει αμφιβολία επ’ αυτού, όμως εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε συνεπείς σε αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Θα κριθούμε το 2027 σε σχέση με αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023 πρώτον αν τα κάναμε και δεύτερον πως τα κάναμε. Άρα, αυτός είναι ο αγώνας δρόμου που δίνουμε εμείς, κάθε μέρα να βελτιώνουμε την καθημερινότητα του πολίτη και να υλοποιούμε όλα αυτά που υποσχεθήκαμε το 2023».

Στη συνέχεια, η υπουργός τοποθετήθηκε για το ζήτημα των συντάξεων, ενημερώνοντας ότι η παροχή 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και ότι θα έχει καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από τον Ιανουάριο του 2026 οι συνταξιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους ενισχυμένες κατά 2,4%.

Παράλληλα, η κα. Κεραμέως αναφέρθηκε εκτενώς και στο ζήτημα των εργασιακών υπερωριών λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση υπερωριών, έχουμε κλάδους στους οποίους έχουμε δει αύξηση που έχει αγγίξει μέχρι και το 1200%. Πέρυσι δηλώθηκαν συνολικά στη χώρα 2,9 εκατομμύρια υπερωρίες φέτος έχουμε ήδη ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια, αυτό πρακτικά σημαίνει πολλά περισσότερα χρήματα στην τσέπη του εργαζόμενου, αλλά σημαίνει και προστασία του υγειούς ανταγωνισμού».

Κλείνοντας, όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας η υπουργός επεσήμανε ότι οι διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους προχωράνε θετικά. Σύμφωνα με την κα. Κεραμέως: «Είμαστε θέλω να πιστεύω σε καλό δρόμο, εγώ έχω δεσμευτεί ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα πρέπει να δώσω στη δημοσιότητα τον οδικό χάρτη, τι θα κάνουμε για να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Στόχος μου είναι κατά το δυνατόν αυτό να προέλθει από ένα γόνιμο διάλογο με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους»., κατέληξε η υπουργός Εργασίας.