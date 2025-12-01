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ΔΣΑ: Πρώτος ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στον ΔΣΑ - Στο β γύρο με τον Ανδρέα Κουτσολάμπρο
Εργασιακά
22:57 - 01 Δεκ 2025

ΔΣΑ: Πρώτος ο Δημήτρης Αναστασόπουλος στον ΔΣΑ - Στο β γύρο με τον Ανδρέα Κουτσολάμπρο

Reporter.gr Newsroom
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Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) μετά από μικρή παράταση, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ημέρα των εκλογών. Με ποσοστό 22,49% την πρωτιά κατέκτησε ο Δημήτρης Αναστασόπουλος με 3.015 σταυρούς. 

Στον πρώτο γύρο ψήφισαν 13.835 δικηγόροι από τους 24.699 εγγεγραμμένους, καταγράφοντας μικρή αύξηση συμμετοχής σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προηγούμενων εκλογών, παρά την ύπαρξη 1.297 νέων δικηγόρων με δικαίωμα ψήφου φέτος.

Στον β’ γύρο, που θα διεξαχθεί 7 και 8 Δεκεμβρίου, θα αναμετρηθούν οι δύο υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους:

Δημήτρης Αναστασόπουλος: 22,49% (3.015 σταυρούς)

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος: 18,84% (2.526 σταυρούς)

Η διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων είναι 3,65%, καθιστώντας τον β’ γύρο ιδιαίτερα κρίσιμο για την ανάδειξη του επόμενου προέδρου του ΔΣΑ.

Στην κατάταξη των υπόλοιπων υποψηφίων με βάση τους σταυρούς προτίμησης, η σειρά έχει ως εξής:

Μιχάλης Καλαντζόπουλος: 15,42% (2.067)

Αθανάσιος Καμπαγιάννης: 14,59% (1.956)

Αλέξανδρος Μαντζούτσος: 13,44% (1.801)

Θωμάς Καμενόπουλος: 7,46% (1.000)

Αντώνης Αντανασιώτης: 4,23% (567)

Θέμης Σοφός: 3,53% (473)

Σε σύγκριση με τις εκλογές προ τετραετίας, όταν στον α’ γύρο είχαν συμμετάσχει 12.788 δικηγόροι από τους 23.397 εγγεγραμμένους (ποσοστό 54,66%), η φετινή συμμετοχή καταγράφει μικρή άνοδο, παρά την αυξημένη εκλογική βάση.

Πλεόν, η προσοχή στρέφεται στον β’ γύρο, όπου οι δικηγόροι της Αθήνας θα αποφασίσουν τον νέο πρόεδρο του ΔΣΑ για την επόμενη τετραετία.

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