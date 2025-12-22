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Οι πληρωμές της εβδομάδας των Χριστουγέννων: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ
Εργασιακά
06:50 - 22 Δεκ 2025

Οι πληρωμές της εβδομάδας των Χριστουγέννων: Συντάξεις, εφάπαξ και επιδόματα ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Κατά την περίοδο 22 έως 24 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 1.211.449.062,68 ευρώ σε 1.757.219 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
  1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
  • Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.
  • Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 12.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  1. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 10.000.000 ευρώ σε 16.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 30.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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