Ιδιωτικοί υπάλληλοι: Αναμένονται αυξήσεις μισθών έως 20% το 2026

Σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα προβλέπονται για το 2026, με εκτιμήσεις να φτάνουν έως και 15-20%, χάρη στην επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων σε περισσότερους κλάδους.

Οι αυξήσεις, σε συνδυασμό με τα επιδόματα, αναμένεται να ωφελήσουν ιδιαίτερα τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Σήμερα, μόνο το 24% των εργαζομένων καλύπτεται από συλλογική σύμβαση εργασίας, ενώ η κυβέρνηση στοχεύει να αυξήσει αυτή την κάλυψη στο 80% μέσα στα επόμενα χρόνια. Σημαντική αναμένεται να είναι η εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων που προωθεί η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, οι οποίες θα επεκτείνουν τις υφιστάμενες κλαδικές συμβάσεις σε όλες τις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσουν συλλογικές συμβάσεις σε πλήρως ακάλυπτους κλάδους, όπως αυτός των ιδιωτικών υπαλλήλων, που περιλαμβάνει περίπου 700.000 εργαζόμενους.

Η δυναμική των αυξήσεων θα ενισχυθεί και από την επικείμενη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2026, από τα 880 ευρώ που βρίσκεται σήμερα, με στόχο να φτάσει στα 950 ευρώ μέχρι το 2029. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι αυξήσεις που θα προκύψουν από τις συλλογικές συμβάσεις, μαζί με τα επιδόματα, μπορούν να φτάσουν έως 20% πάνω από τον τρέχοντα κατώτατο μισθό.

Σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των εισοδημάτων των μισθωτών θα είναι και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν από την Πρωτοχρονιά, με μειωμένη παρακράτηση φόρου εισοδήματος και πρόσθετες μειώσεις για οικογένειες με παιδιά, οι οποίες αναμένεται να φανεί στα εκκαθαριστικά των αποδοχών τον Ιανουάριο.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν μέρος της στρατηγικής της κυβέρνησης για προστασία των εισοδημάτων από τον πληθωρισμό και επαναφορά της συλλογικής διαπραγμάτευσης ως βασικού εργαλείου για την ενίσχυση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μετά από χρόνια υπερσυγκέντρωσης των αυξήσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο.