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Παπαστεργίου: Προσωρινά τεχνικά προβλήματα στο Κτηματολόγιο - Σε εξέλιξη η μετάβαση στο cloud
Ειδήσεις
11:54 - 15 Ιαν 2026

Παπαστεργίου: Προσωρινά τεχνικά προβλήματα στο Κτηματολόγιο - Σε εξέλιξη η μετάβαση στο cloud

Reporter.gr Newsroom
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Δυσλειτουργίες παρουσίασε σήμερα η ιστοσελίδα του Κτηματολογίου, προκαλώντας προβλήματα πρόσβασης και εξυπηρέτησης σε πολίτες που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές συναλλαγές και αναζητήσεις στοιχείων. Το ζήτημα αποδίδεται σε τεχνικά προβλήματα αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία, σύμφωνα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι προσωρινού χαρακτήρα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιβεβαίωσε το πρόβλημα, σημειώνοντας ότι παρουσιάστηκε κατά τις πρωινές ώρες. Όπως δήλωσε, «σήμερα το πρωί είχαμε κάποια προβλήματα στην αποθήκευση του Κτηματολογίου. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Πολύ σύντομα θα διορθωθεί το πρόβλημα. Δεν είναι κάτι άλλο».

Καμία επίπτωση στην ασφάλεια των δεδομένων

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα ασφάλειας των δεδομένων, τονίζοντας πως το σύνολο του υλικού του Κτηματολογίου έχει ήδη μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυσλειτουργία δεν σχετίζεται με απώλεια στοιχείων ή κυβερνοεπίθεση, αλλά με τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν στο πλαίσιο της ευρύτερης ψηφιακής αναβάθμισης του συστήματος.

Μετάβαση του Κτηματολογίου στη νέα ψηφιακή εποχή

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε αναλυτικά στη μετάβαση του Κτηματολογίου σε υποδομές cloud, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα. Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε, οι υπηρεσίες του Κτηματολογίου λειτουργούσαν σε τοπικά συστήματα και εγκαταστάσεις του ίδιου του φορέα, γεγονός που δημιουργούσε περιορισμούς σε ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή του συστήματος.

«Το Κτηματολόγιο περνά πλέον σε επόμενη ψηφιακή εποχή. Μεταφέρουμε τα πάντα σε cloud, γιατί μέχρι σήμερα δουλεύουν σε συστήματα και εγκαταστάσεις του Κτηματολογίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι η μετάβαση δεν είναι απλή διαδικασία.

Πολυδιάσπαση εφαρμογών και τεχνικές προκλήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη δομή του ίδιου του συστήματος του Κτηματολογίου, το οποίο, όπως σημείωσε, αναπτύχθηκε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με πολλές επιμέρους εφαρμογές. Η πολυδιάσπαση αυτή καθιστά πιο δύσκολη την ενοποίηση και τη μετάβαση σε ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Όπως τόνισε, το Κτηματολόγιο «χτίστηκε δυστυχώς σε πολλές διαδοχικές φάσεις, με πολλές μικρές εφαρμογές», γεγονός που αυξάνει την τεχνική πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η πλήρης μετάβαση του Κτηματολογίου στο cloud αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου ή το αργότερο έως τα μέσα Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε, ενδέχεται να παρατηρηθούν περιορισμένες και προσωρινές δυσλειτουργίες, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ασφάλεια ή η ακεραιότητα των δεδομένων.

Το υπουργείο διαβεβαιώνει ότι οι τεχνικές υπηρεσίες εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος και ζητά την κατανόηση των πολιτών, υπογραμμίζοντας ότι η ψηφιακή αναβάθμιση του Κτηματολογίου θα βελτιώσει ουσιαστικά την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στο προσεχές διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 12:00
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