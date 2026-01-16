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ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως 23 Ιανουαρίου
Εργασιακά
19:37 - 16 Ιαν 2026

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως 23 Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 85.666.878,27 ευρώ θα καταβληθούν σε 104.753 δικαιούχους, από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).  

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και
  • από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
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