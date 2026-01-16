ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών έως 23 Ιανουαρίου

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 21 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και
- από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».