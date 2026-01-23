Μινεσότα: Γενική απεργία ενάντια στην αυξημένη παρουσία του ICE στην πόλη

Δεκάδες επιχειρήσεις σε όλη τη Μινεσότα έκλεισαν σήμερα (23/1), σε αυτό που οι θρησκευτικοί ηγέτες και τα εργατικά συνδικάτα περιγράφουν ως γενική απεργία, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αποστολή χιλιάδων αξιωματούχων του ICE στους δρόμους της Μινεάπολις από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Έξω ο ICE!» ήταν το μήνυμα στις αφίσες που αναρτήθηκαν στις πόρτες των επιχειρήσεων, αναφερόμενες στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ σήμερα, μια παγωμένη μέρα στη χιονισμένη Μινεάπολις, με θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. «Ούτε δουλειά. Ούτε σχολείο. Ούτε ψώνια».

Σύμφωνα με το Reuters, σε ολόκληρη την πολιτεία, μπαρ, εστιατόρια, μουσεία, καταστήματα και άλλες τοπικές επιχειρήσεις έκλεισαν για την ημέρα. Πολλοί εργαζόμενοι στη Μινεάπολη σχεδίαζαν να συμμετάσχουν σε πορεία το απόγευμα, η οποία σύμφωνα με τους διοργανωτές προορίζεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη έως τώρα εκδήλωση αντίθεσης στην αύξηση της ομοσπονδιακής παρουσίας, την οποία ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρεϊ και άλλοι Δημοκρατικοί έχουν χαρακτηρίσει ως «εισβολή».

«Αν ήταν οποιαδήποτε άλλη στιγμή, κανείς δεν θα είχε βγει έξω», είπε ο Μιγκέλ Ερνάντες, οργανωτής κοινοτικής δράσης. «Για εμάς είναι ένα μήνυμα αλληλεγγύης προς την κοινότητά μας, ότι βλέπουμε τον πόνο και τη δυστυχία που επικρατούν στους δρόμους και ένα μήνυμα προς τους πολιτικούς μας ότι πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να εμφανίζονται απλώς στις ειδήσεις».

Σημειώνεται ότι οι σχολικές μονάδες δεν έκλεισαν, αλλά τα σχολεία στις Μεγάλες Πόλεις Μινεάπολη και Σεντ Πολ προσέφεραν επιλογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune.