ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σωματείο Εργαζομένων Efood: Πανελλαδική απεργία την Τσικνοπέμπτη - Τι διεκδικούν οι διανομείς
Εργασιακά
17:30 - 01 Φεβ 2026

Σωματείο Εργαζομένων Efood: Πανελλαδική απεργία την Τσικνοπέμπτη - Τι διεκδικούν οι διανομείς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην προκήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας ανήμερα της Τσικνοπέμπτης (12 Φεβρουαρίου) προχώρησε σήμερα (1/2) μέσω σχετικής του ανακοίνωσης το Σωματείο Εργαζομένων Efood. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν του Σωματείου Εργαζομένων:

«Από τον καθημερινό αγώνα δρόμου, βγαίνουμε ξανά στον δρόμο του αγώνα. Οι στάσεις εργασίας στις 28–29 Νοεμβρίου ήταν ένα πρώτο βήμα κλιμάκωσης. Με την 24ωρη απεργία της 12ης Φλεβάρη (Τσικνοπέμπτη) διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν.

Παρά τα ξεκάθαρα μηνύματα που έχει λάβει, η εταιρία συνεχίζει να αποφεύγει τις διαπραγματεύσεις, ιδιαίτερα στο κρίσιμο ζήτημα των freelancers, όπου παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η αδιαφάνεια του αλγορίθμου, οι πληρωμές μας και ζητήματα υγείας και ασφάλειας. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ΟΜΕΔ και της διαιτησίας για τους μισθωτούς εργαζόμενους, με την τριμελή επιτροπή να ζητά παράταση για την έκδοση της απόφασής της έως τις 30 Ιανουαρίου. Παράλληλα, στα γραφεία, η εταιρία προχώρησε μονομερώς στην ανακοίνωση 7ήμερης εργασίας για τους/τις συναδέλφους/ισσες, εφαρμόζοντας στην πράξη τον αντεργατικό νόμο Χατζηδάκη. Αρνούμαστε και αντιστεκόμαστε.

Στις 12/2 προχωράμε σε 24ωρη απεργία, με ξεκάθαρο στόχο: το μεσημέρι ανεβαίνουμε οργανωμένα στα γραφεία της εταιρίας, στην έδρα της, και απαιτούμε συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης. Για όλα τα θέματα που μας αφορούν. Όχι άλλες καθυστερήσεις, όχι άλλες υπεκφυγές.

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ – ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ – ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΜΕ

Θυμόμαστε τις περσινές κινητοποιήσεις του Νοεμβρίου με τεράστια συμμετοχή.
Θυμόμαστε τον Σεπτέμβρη του ’21, όταν οι ιστορικές –σε συμμετοχή και αποφασιστικότητα– κινητοποιήσεις μας οδήγησαν σε νίκες: μπλοκάραμε πάνω από 100 απολύσεις, διώξαμε την εργολαβία, επιβάλαμε 2.000 άμεσες προσλήψεις διανομέων στην Efood.

Το ίδιο σχέδιο επιστρέφει σήμερα, με «στόλους» και πολλαπλές μορφές επισφάλειας. Και είναι δική μας ευθύνη να το μπλοκάρουμε ξανά και να τελειώνουμε με τις πιο ακραίες και γεμάτες παρανομίες συνθήκες εργασίας.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ – ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ – ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

Η δύναμή μας βρίσκεται στην ενότητα, τη μαζικότητα και την περιφρούρηση του αγώνα μας. Όπως στις στάσεις εργασίας, έτσι και στην απεργία, στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, μπλοκάρουμε την παραγωγή και στηρίζουμε τη συλλογική μας απόφαση. Να μην τσιμπήσει κανένας συνάδελφος στα extra bonus που θα μοιράσει η Efood εκείνη την ημέρα. Πρόκειται για ξεκάθαρη προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων και συγκρότησης απεργοσπαστικού μηχανισμού, που στόχο έχει να σπάσει την απεργία, να μας διχάσει και να υπονομεύσει τον κοινό μας αγώνα. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι «δεν ήξερε». Η στάση του καθενός έχει συνέπειες και κρίνεται συλλογικά.

Η επιτυχία των στάσεων εργασίας μάς έδωσε τη δύναμη και τη νομιμοποίηση να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Η 24ωρη απεργία αποτελεί το αναγκαίο επόμενο βήμα για να υποχρεωθεί η εταιρία να αλλάξει στάση.

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Έχουμε κοινά συμφέροντα, όσο κι αν προσπαθούν να μας διχάσουν. Διανομείς ανεξάρτητα του καθεστώτος εργασίας, εργαζόμενοι-ες στα μάρκετ, στα γραφεία, στην αποθήκη. Είμαστε όλοι μια γροθιά. Η Efood μας υπολογίζει μόνο όταν μας βλέπει απέναντί της οργανωμένους, μαζικούς και αποφασιστικούς.

Στο ζήτημα των ζωνών και των περιοχών εργασίας υπήρξαν βελτιώσεις για τους μισθωτούς διανομείς, με περιορισμό των αποστάσεων. Ωστόσο, πρέπει να καλύψουν το σύνολο των συναδέλφων και να έχουν σταθερή και μόνιμη βάση. Η εταιρία έχει δεσμευτεί στην Επιθεώρηση Εργασίας για ορθολογισμό στα ημερήσια χιλιόμετρα όπως και για ολοκλήρωση της βάρδιας κοντά στο σημείο έναρξης ή σημείου δική μας υπόδειξης. Η ίδια ρύθμιση εφαρμόστηκε πρόσφατα και στους freelancers, με δυνατότητα επιστροφής κοντά στο σπίτι στο τελευταίο δρομολόγιο. Οι αλλαγές αυτές δείχνουν ότι κάθε τι που διεκδικούμε μπορεί να έχει όφελος για όλους μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ (μαζί με τα σωματεία σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Βόλο):

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους της Efood
(διανομείς, υπαλλήλους γραφείου, αποθήκες, μάρκετ)

Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα, αυξήσεις και διαφάνεια στις αμοιβές, κάλυψη εργατικού ατυχήματος/ δωρεάν παροχή ΜΑΠ για τους freelancers

Μετατροπή όσων το επιθυμούν από freelancers σε μισθωτούς

Έξω οι εργολάβοι – απευθείας προσλήψεις στην Efood»

Τελευταία τροποποίηση στις 01/02/2026 - 16:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια- Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες
Ειδήσεις

Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην Αττάλεια- Οκτώ νεκροί και 26 τραυματίες

Το πέρασμα της Ράφα ανοίγει ξανά μετά από δύο χρόνια - Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου εκεχειρίας
Ειδήσεις

Το πέρασμα της Ράφα ανοίγει ξανά μετά από δύο χρόνια - Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου εκεχειρίας

Βιολάντα: Σταματούν προσωρινά οι έρευνες λόγω διαρροής προπανίου - Φόβος για νέα έκρηξη
Ειδήσεις

Βιολάντα: Σταματούν προσωρινά οι έρευνες λόγω διαρροής προπανίου - Φόβος για νέα έκρηξη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%
Επιχειρήσεις

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt
Εργασιακά

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Ο τελικός θέλει efood: Foodball Party Deals από -25% ή 1+1 Jackaroo Chicken Melt
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Ο τελικός θέλει efood: Foodball Party Deals από -25% ή 1+1 Jackaroo Chicken Melt

Εργαζόμενοι στην Efood: Στάση εργασίας ανήμερα του τελικού Μουντιάλ - Αιτήματα και διεκδικήσεις
Εργασιακά

Εργαζόμενοι στην Efood: Στάση εργασίας ανήμερα του τελικού Μουντιάλ - Αιτήματα και διεκδικήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Πολιτική
14/08/2026 - 10:08

Συνομιλία Γεραπετρίτη - Αραγτσί για το Ορμούζ και «τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ