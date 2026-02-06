Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές, ποιοι θα δουν χρήματα πριν την Καθαρά Δευτέρα
Εργασιακά
09:21 - 06 Φεβ 2026

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές, ποιοι θα δουν χρήματα πριν την Καθαρά Δευτέρα

Reporter.gr Newsroom
Οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαρτίου επισπεύδονται πριν από το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις των μη μισθωτών είναι προγραμματισμένο να καταβληθούν την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και οι συντάξεις των μισθωτών την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Όπως κάθε μήνα, τα ποσά θα εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου (λόγω αργίας και Σαββατοκύριακου) και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Συνεπώς κάποιοι θα πληρωθούν πριν από την Καθαρά Δευτέρα.

Επισήμως, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου αναμένεται να καταβληθούν:

-οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ),
-οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του ΕΦΚΑ με τον ν. 4387/2016 μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτοί και μη μισθωτοί από 1.1.2017 και μετά), καθώς και
-όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, για μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Οι παραπάνω θα δουν τα χρήματα από τις 20 Φεβρουαρίου.

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (δηλαδή 25/2) αναμένεται να καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

