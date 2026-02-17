Απεργία ταξί – Λυμπερόπουλος: Προειδοποιεί με κινητοποιήσεις στην «καρδιά» της τουριστικής περιόδου

Σε τριήμερη απεργία βρίσκονται από σήμερα Τρίτη 17/2 οι ιδιοκτήτες ταξί στην Αθήνα, κλιμακώνοντας τις αντιδράσεις τους για τα ζητήματα που, όπως τονίζουν, απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου. Κεντρικό αίτημα αποτελεί η απόσυρση του Άρθρου 52, το οποίο – σύμφωνα με τους επαγγελματίες οδηγούς – επιτρέπει σε ιδιωτικής χρήσης οχήματα (ΙΧ) να εκτελούν μεταφορικό έργο που μέχρι σήμερα ανήκει αποκλειστικά στα ταξί.

Παράλληλα, οι αυτοκινητιστές ζητούν διετή παράταση στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, προτείνοντας η εφαρμογή του μέτρου να μετατεθεί χρονικά και να μην ξεκινήσει πριν από το 2035.

Αυτοκινητοπομπή στο Υπουργείο Μεταφορών

Το μεσημέρι της Τρίτης 17/02, δεκάδες ταξί κατευθύνθηκαν με αυτοκινητοπομπή προς το Υπουργείο Μεταφορών, στέλνοντας μήνυμα συνέχισης και έντασης των κινητοποιήσεων. Οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνα, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος εμφανίζεται πλέον «μια γροθιά» απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Η απεργιακή κινητοποίηση, που ξεκίνησε την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, με τους επαγγελματίες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Θύμιος Λυμπερόπουλος: «Οι αγώνες θα συνεχιστούν και μέσα στην τουριστική περίοδο»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, προειδοποίησε ότι οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείεται να συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, εφόσον δεν δοθούν λύσεις στα αιτήματα του κλάδου. Όπως υπογράμμισε, οι οδηγοί είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν «όσα τους ανήκουν», επιμένοντας στην ανάγκη απόσυρσης του Άρθρου 52, το οποίο – κατά τον ίδιο – εκχωρεί ζωτικό μεταφορικό έργο των ταξί σε ιδιωτικά οχήματα.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, ο κλάδος ζητά τουλάχιστον διετή μεταβατική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές και πρακτικές προϋποθέσεις δεν επιτρέπουν την άμεση και καθολική εφαρμογή του μέτρου. Η πρόταση που καταθέτουν προβλέπει έναρξη εφαρμογής μετά το 2035.

Ζήτημα ποινικού μητρώου και αίτημα διαλόγου

Μεταξύ των βασικών διεκδικήσεων περιλαμβάνεται και η άμεση επαναφορά του ποινικού μητρώου γενικής χρήσης αντί του δικαστικής χρήσης, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι οδηγοί, η υφιστάμενη ρύθμιση οδηγεί σε επαγγελματικό αποκλεισμό για παραβάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με την άσκηση του επαγγέλματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ταξί Αττικής, Όλγα Πετράκη, ξεκαθάρισε ότι η τρέχουσα κινητοποίηση δεν θα είναι η τελευταία, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την πολιτεία. Τόνισε ότι ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με συσσωρευμένα προβλήματα και υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών.

Ειδική αναφορά έκανε στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ζητώντας μια ολοκληρωμένη και ειλικρινή συζήτηση, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων και ρεαλιστικών λύσεων για το μέλλον του κλάδου.