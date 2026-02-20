ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο
Εργασιακά
15:35 - 20 Φεβ 2026

ΔΥΠΑ: Μειώθηκαν κατά 5,9% οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Ιανουάριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Ιανουάριο 2026, ανήλθε σε 923.853 άτομα. Από αυτά 417.293 (ποσοστό 45,2%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 506.560 (ποσοστό 54,8%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 329.624 άτομα (ποσοστό 35,7%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 594.229 άτομα (ποσοστό 64,3%).

Η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών ο οποίος ανέρχεται σε 277.142 άτομα (ποσοστό 30,0%).

Το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας (1) εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 451.483 άτομα (ποσοστό 48,9%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ο οποίος ανέρχεται σε 267.455 άτομα (ποσοστό 28,9%) και 169.938 άτομα (ποσοστό 18,4%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων (2), για τον μήνα Ιανουάριος 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 261.170 άτομα, από τα οποία οι 118.226 (ποσοστό 45,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 109.921 (ποσοστό 42,1%) και οι γυναίκες σε 151.249 (ποσοστό 57,9%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 105.398 (ποσοστό 40,4%) είναι κοινοί, 1.762 (ποσοστό 0,7%) είναι οικοδόμοι, 142.944 (ποσοστό 54,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 10.059 (ποσοστό 3,9%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 959 (ποσοστό 0,4%) είναι εκπαιδευτικοί και 48 (ποσοστό 0,0%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

(1)Στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

(2)Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. https://www.dypa.gov.gr/statistika

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο
Εργασιακά

ΔΥΠΑ: 117 εργαστήρια συμβουλευτικής για εργασία και επιχειρηματικότητα τον Ιούνιο

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας
Εργασιακά

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου
Εργασιακά

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΠΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Σήμερα (22/5) τα οριστικά αποτελέσματα για 300.000 δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:26

Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων το α’ τρίμηνο, αυξήθηκαν και οι πτωχεύσεις

Ναυτιλία
28/05/2026 - 12:24

Η Marlink και η Metis συνεργάζονται για την αύξηση της διείσδυσης έξυπνων ψηφιακών λύσεων στη ναυτιλία

Οικονομία
28/05/2026 - 12:18

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος έως και 51,5% στην οικοδομική δραστηριότητα το Φεβρουάριο

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 12:12

Αριστείο Μποδοσάκη 2026 στον Χρίστο Παπαδημητρίου και την Πηνελόπη Κουγιανού Goldberg

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 12:09

Το ισχυρό δολάριο «βυθίζει» τον χρυσό σε χαμηλό δύο μηνών

Ειδήσεις
28/05/2026 - 12:05

Κέρκυρα: Ιδρύεται το πρώτο δημοτικό σχολείο εντός του σωφρονιστικού καταστήματος του νησιού

Πολιτική
28/05/2026 - 11:51

Χρηστίδης: Αντίπαλός μας τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών που δημιουργεί η κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:51

IISS: Κίνδυνος πυρηνικής κλιμάκωσης σε περίπτωση σινοαμερικανικού πολέμου

ΑΜΥΝΑ
28/05/2026 - 11:47

Athens Defence Summit 2026: Στο επίκεντρο του διεθνούς διαλόγου για την άμυνα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική ισχύ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 11:42

Τραμπ κατά WSJ: Ζητά 10 δισ. για δυσφήμιση σχετικά με δημοσίευμα για την υπόθεση Έπσταϊν

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 11:40

CNL Capital: Αποκοπή και πληρωμή υπολοίπου μερίματος ύψους €0,15 στις 2/6

Εργασιακά
28/05/2026 - 11:32

Οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ – Νέα αρνητική πρωτιά

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 11:13

ΔΟΕ: H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί σε αναθεώρηση των ενεργειακών στρατηγικών παγκοσμίως

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/05/2026 - 11:11

Εδώ ΕΛΑΣ, εκεί ΕΛΑΣ

Πολιτική
28/05/2026 - 11:08

Άδωνις: Δεν είμαι βέβαιος ότι το «ΕΛΑΣ» περνάει από τον Άρειο Πάγο – Αιχμές για τη χρηματοδότηση Τσίπρα

Φορολογία
28/05/2026 - 11:00

ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τροποποιητικές δηλώσεις αναδρομικών του 2024

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 10:59

Είσοδος της Chevron στο Block 10 (Κυπαρισσιακός), εξαγοράζοντας ποσοστό της Helleniq Energy

Αναλύσεις
28/05/2026 - 10:55

CNL CAPITAL: Έξι νέες επενδύσεις το α' τετράμηνο του 2026 - Νέο εγχείρημα η Finvo

Πολιτική
28/05/2026 - 10:49

Παπαστεργίου: Ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες θα ξαναβγεί στον αέρα στο τέλος της επόμενης βδομάδας

Οικονομία
28/05/2026 - 10:47

ΔΝΤ: Η ελληνική οικονομία αντέχει, όμως ο πόλεμος φέρνει πιέσεις

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 10:37

Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:35

Ισπανία: Σε αχαρτογράφητα νερά το μέλλον του Σάντσεθ μετά την έφοδο στα γραφεία των Σοσιαλιστών

Πολιτική
28/05/2026 - 10:35

Ανδρουλάκης: Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε αξιοπιστία και πρόγραμμα

Πολιτική
28/05/2026 - 10:31

Πιερρακάκης: Δεν θα πέσει γρήγορα το πετρέλαιο στα $70, ακόμα κι αν τελειώσει ο πόλεμος

Εμπορεύματα
28/05/2026 - 10:26

Άλμα στο πετρέλαιο μετά τα νέα πλήγματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Υγεία
28/05/2026 - 10:16

Έξαρση γαστρεντερίτιδας στο Αττικόν - Υποστελέχωση, ράντζα και υπερπληρότητα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Ειδήσεις
28/05/2026 - 10:15

«Νόμιζα ότι παθαίνει εγκεφαλικό»: Το σχόλιο της Τζιλ Μπάιντεν για το καταστροφικό debate του 2024

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 10:05

Δημόσια πρόταση της Alpha Bank για την Alpha Trust με 20,20 ευρώ ανά μετοχή

Αναλύσεις
28/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2360 μονάδες - Κρίσιμη δοκιμασία οι 2400 για το ΓΔ

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 09:39

Χρηματιστήριο: Η εξήγηση για το 6Χ6, που έφερε το ΓΔ σε υψηλά 16 ετών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ