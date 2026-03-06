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ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα
Εργασιακά
18:42 - 06 Μαρ 2026

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Την Τρίτη 10 Μαρτίου και ώρα 12:00 ανοίγει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με τίτλο «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση σε δεξιότητες ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού», που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 16913.

Οι αιτήσεις θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr και θα ολοκληρώνονται με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έως 114.384 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες σε σύγχρονους και δυναμικούς τομείς της οικονομίας.

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί μέσω του συστήματος επιταγών κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει συνολικά 150 ώρες, εκ των οποίων 149 ώρες ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και 1 ώρα σύγχρονης τηλεκατάρτισης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα εξεταστούν από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Οι επιτυχόντες θα λάβουν το πλήρες εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο φτάνει έως τα 750 ευρώ μεικτά.

Τα Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος NextGenerationEU.

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